Hond doodt 72-jarige vrouw in Engeland, twee personen opgepakt

In Bedworth, centraal in Engeland, heeft een hond een 72-jarige vrouw aangevallen en gedood. Twee mensen zijn opgepakt, zo heeft de politie bekendgemaakt.

De feiten vonden vrijdag rond 15.50 uur plaats in Bedworth, niet ver van Coventry. Een 52-jarige man en een 49-jarige vrouw werden opgepakt op verdenking van het bezit van een verboden vechthond en van een dier dat ze niet onder controle hadden. De opgepakt vrouw werd door de hond verwond, maar verkeert niet in levensgevaar. De hond werd in beslag genomen.

“Dit was een tragisch voorval”, aldus een politiewoordvoerder. “Er is een grondig onderzoek aan de gang om de omstandigheden uit te klaren.”

In het Verenigd Koninkrijk zijn er wel vaker voorvallen met honden die mensen aanvallen en verwonden of zelfs doden. Woensdag nog werden een 7-jarige jongen en twee mannen in Londen door een hond verwond. Sinds de dood van een 10-jarige jongen in november 2021 zijn er volgens het persagentschap PA Media vijftien mensen door honden gedood. En alleen vorig jaar zouden er zowat 22.000 mensen gewond zijn geraakt door honden.