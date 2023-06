“Belgische wielertoerist overleden tijdens koers in Luxemburg”

Tijdens de Schleck Gran Fondo, een wedstrijd voor wielertoeristen in het Groothertogdom Luxemburg, is zaterdag een deelnemer om het leven gekomen. Volgens Luxemburgse media gaat het om een 73-jarige Belg.

De organisatie bevestigt in een bericht op het sociaal netwerk Facebook dat er een dodelijk ongeval gebeurde. “Met veel verdriet en emotie delen we mee dat er een ernstig ongeval is gebeurd tijdens de editie 2023 van de Schleck Gran Fondo”, zo luidt het. “Jammer genoeg kwam een van onze deelnemers tijdens het evenement om het leven.”

Volgens het Luxemburgse medium RTL Today gebeurde het ongeval kort na de middag. De wielrenner maakte een zware val, en hoewel de hulpdiensten snel ter plaatse waren, overleed de Belgische zeventiger aan zijn verwondingen. De wedstrijd werd stopgezet.

Een granfondo is een fietstocht voor wielertoeristen, met tijdsregistratie en klassement. De Schleck Gran Fondo is een initiatief van voormalig profwielrennen Fränk Schleck.