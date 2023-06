Staatssecretaris Alexia Bertrand geeft banken tot eind juni om rente op spaarboekjes te verhogen

Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open VLD) geeft de banken tot eind deze maand de tijd om in actie te komen en de rente op spaarboekjes te verhogen. Indien niet, sluit ze niet uit dat de regering ingrijpt op de minimumrente. Dat heeft ze zaterdag gezegd aan zakenkrant De tijd.

Bertrand reageert daarmee op een rapport van de Nationale Bank en op uitspraken van Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke vrijdag.

De Nationale Bank zei vrijdag dat er ruimte is om de rente op spaarrekeningen - vandaag gemiddeld 0,37 procent - op termijn meer in de richting van de ECB-rente te sturen. Het voorstel van Vooruit ziet de NBB wel niet zitten. Vooruit had eind mei een wetsvoorstel ingediend waarbij het de rente op de spaarboekjes wilde koppelen aan de rente van de Europese Centrale Bank (ECB). De banken krijgen een rente van 3,25 procent als ze overtollig spaargeld dat ze niet aan het werk zetten als kredieten bij de ECB parkeren.

Bertrand geeft, net als NBB-vicegouverneur Steven Vanackere, toe dat een ‘one size fits all’-maatregel toepassen op alle banken met verschillende groottes en klanten ‘niet eenvoudig’ is. Maar ze merkt op dat de banken meer geld lucratief bij de ECB parkeren dan ‘overtollig’ geld van spaarboekjes. En dat de winstcijfers van de banken aantonen ‘dat de rentemarge de laatste 12 maanden fors toenam.’

“Ik heb nog een beetje geduld, tot einde deze maand”, aldus Bertrand aan De Tijd. “Als een reactie van de banken uitblijft is alles bespreekbaar, zelfs de allerlaatste stap: een ingrijpen in de minimumrente, op basis van een aangepast voorstel”, benadrukt Bertrand. “Als liberaal blijf ik geloven in de werking van de vrije markt en de concurrentie.”

Maandag bespreekt de regering het advies van de Nationale Bank opnieuw, in aanwezigheid van medewerkers van de instelling.