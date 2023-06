Kremlin is Russische staat aan het vernietigen, zegt Wagner-baas: “Doos van Pandora is geopend”

Sinds Rusland op 24 februari 2022 Oekraine is binnengevallen, strijden Prigozjin en zijn huurlingen aan de zijde van het Russische leger. Onder meer in Bachmoet hebben zij maandenlang een zware strijd gevoerd, met veel gesneuvelde soldaten als gevolg. En toch bleef het er al die tijd bovenarms opzitten tussen Prigozjin en de Russische legerleiding. Ook over president Vladimir Poetin had de Wagner-baas zelden iets goed te zeggen. Hij klaagde voortdurend over gebrekkige organisatie, te weinig steun en niet voldoende munitie.

De 62-jarige Prigozjin heeft zaterdag nog eens uitgehaald naar het Kremlin. Want bepaalde fracties daarbinnen proberen tweedracht te zaaien tussen hem en Tsjetsjeense strijders die ook in Oekraïne strijden met het Russische leger, zo zegt hij, en dat kan kwalijke gevolgen hebben.

De ruzie is bijgelegd, zegt Prigozjin. “Maar de doos van Pandora is geopend. En wij zijn niet diegenen die ze geopend hebben. Iemand in het Kremlin heeft beslist om gevaarlijke spelletjes te spelen. Die worden steeds meer gespeeld in het Kremlin, en ze zijn de Russische staat aan het vernietigen.”

Over welke personen hij het dan heeft binnen het Kremlin zei de Wagner-baas niet. “Maar als die pogingen om tweedracht te zaaien blijven duren, zal er een heel zware prijs betaald worden.” Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de nieuwe uitspraken van Prigozjin.

Kadyrov

Met “Tsjetsjeense krijgers” doelt Prigozjin op de troepen van de Tsjetsjeense krijgsheer Ramzan Kadyrov. Die stond lang aan de zijde van de Wagner-baas, maar de voorbije dagen viel op dat ze plots lijnrecht tegenover elkaar stonden. Volgens analisten speelt Poetin hen tegen elkaar uit om Prigozjin de mond te snoeren.

De Wagner-baas zei nog dat een confrontatie tussen de Wagner-huurlingen en de Akhmat-troepen van Kadyrov zou eindigen in grootschalige bloedvergieten en een overwinning voor Wagner. “Daar bestaat geen twijfel over.” Hij uitte ook nog wat kritiek aan het adres van het Russische leger. “Het ministerie van Defensie is niet in staat om iets te doen. Eigenlijk bestaat het niet. Het is in chaos.”