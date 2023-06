“Spelletje” met kogelvrij vest kost vrouw het leven in Frankrijk

Een 47-jarige vrouw is vrijdagavond in het zuidwesten van Frankrijk om het leven gekomen door een schotwonde, “tijdens een spelletje” waarbij ze een kogelvrij vest had aangetrokken. Er zijn twee mensen opgepakt, zo heeft het parket zaterdag meegedeeld.

De vrouw zou samen met de twee opgepakte mannen de avond hebben doorgebracht in Montpon-Ménestérol, in het departement Dordogne. “Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou het schot gelost zijn tijdens een avond in een ontspannen sfeer, naar aanleiding van een spel waarbij het slachtoffer een kogelvrij vest had aangetrokken om nadien op zich te laten schieten”, aldus het parket.

Het lichaam van de vrouw, een moeder van drie kinderen, werd zaterdagochtend gevonden nabij de begraafplaats van de gemeente. Er was een schotwonde ter hoogte van de buik.

Het parket is een onderzoek gestart naar vrijwillige doodslag. Een 55-jarige man, in wiens woning de feiten plaatsvonden, zou het fatale schot hebben gelost. Hij heeft een gerechtelijk verleden met onder meer verkeersinbreuken wegens alcoholgebruik, en werd zaterdag aangetroffen in dronken toestand. De tweede verdachte, een 18-jarige, heeft geen gerechtelijk verleden.