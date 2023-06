Officieel: Eden Hazard en Real Madrid gaan in onderling overleg uit elkaar, “pensioen behoort tot de mogelijkheden”

© UEFA via Getty Images

De wegen van Eden Hazard en Real Madrid scheiden na dit seizoen. Dat maakte de Koninklijke zaterdagavond bekend in een statement. Beide partijen bereikten een overeenkomst waarbij Hazard, die nog een jaar contract heeft, de club na dit seizoen zal verlaten.

“Real Madrid C. F. en Eden Hazard hebben een overeenkomst bereikt waarbij de speler de club per 30 juni 2023 zal verlaten. Eden Hazard heeft vier seizoenen deel uitgemaakt van onze club, waarin hij 8 titels heeft gewonnen: 1 Europa Cup, 1 Club World Cup, 1 Europese Super Cup, 2 La Liga titels, 1 Copa del Rey en 2 Spaanse Super Cups. Real Madrid wil haar genegenheid betuigen aan Eden Hazard en wenst hem en zijn familie veel succes in deze nieuwe fase”, klinkt het.

Daarnaast gaat ook het gerucht dat Hazard er over nadenkt om zijn voetbalschoenen definitief aan de haak te hangen, maar die beslissing zou nog niet helemaal gemaakt zijn. Eerder dit seizoen kondigde de 32-jarige winger al zijn afscheid bij de Rode Duivels aan.

Bankzitterstatuut

Eden Hazard ondertekende in de zomer van 2019 een vijfjarig contract bij De Koninklijke. Hij werd er in een klap de topverdiener. Aanhoudend blessureleed zorgde er echter voor dat Hazard zich nooit kon doorzetten bij Real. Met ook het doorbreken van Vinicius werd de gewezen Rode Duivel nooit onbetwist basisspeler in de Spaanse hoofdstad.

Hazard gaf dit seizoen al meermaals aan dat hij zich goed voelt bij Real. Ook zijn familie heeft het naar haar zin in Madrid. Daarom zou Hazard ondanks zijn bankzitterstatuut en zijn schrijnend gebrek aan speelminuten zijn contract uit willen doen bij Los Blancos. Maar zover komt het dus niet.