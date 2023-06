Officieel: Lionel Messi verlaat PSG aan het einde van het seizoen, is een terugkeer naar Barcelona in de maak?

Het is eindelijk officieel. Het Argentijnse wonderkind Lionel Messi vertrekt na afloop van dit seizoen bij de Franse landskampioen Paris Saint-Germain, zo maakte de club bekend op hun sociale media. Is een hereniging met Xavi in Barcelona een optie voor de kleine Argentijn?

“Na twee seizoenen in de Franse hoofdstad komt er aan het einde aan het avontuur van Leo Messi bij Paris Saint-Germain. De Club wil de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar, die de Franse supercup won en tweemaal kampioen van Frankrijk werd, heel hartelijk bedanken. Paris Saint-Germain wenst Leo veel succes voor de rest van zijn carrière”, klinkt het op de sociale media van de Franse topclub.

Het hing al even in de lucht dat Messi zijn aflopend contract niet ging verlengen in Parijs. Dit seizoen was de Argentijn nog goed voor zestien goals en evenveel assists in de Ligue 1. Zaterdag speelde hij zijn laatste wedstrijd in het shirt van PSG tegen Clermont Foot, ook voor ploegmaat Sergio Ramos zal het zijn afscheidswedstrijd zijn.

Heel wat mogelijkheden

De Argentijnse wereldkampioen heeft heel wat opties waar hij volgend jaar aan de slag kan. Momenteel wordt hij hevig gelinkt aan het Saoedi-Arabische Al Hilal, Barcelona en Inter Miami. De club van David Beckham zou volgens de Franse sportkrant l’Equipe Messi een contract aanbieden en hem dan meteen uitlenen aan Barcelona. De Catalaanse club kampt met schulden en zou zo de Financial Fair Play-regels kunnen omzeilen. Waar zien we Messi volgend jaar voetballen? Wordt ongetwijfeld vervolgd.