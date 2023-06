Regen steekt handje toe bij bestrijding van grote bosbrand in oosten van Canada

Met de hulp van de regen is een grote bosbrand in het oosten van Canada grotendeels onder controle geraakt. De komende dagen wordt nog meer regen voorspeld.

Tijdens een persconferentie zaterdagochtend zeiden de autoriteiten dat de bosbrand die Halifax, de hoofdstad van de provincie Nova Scotia, bedreigde, voor 85 procent onder controle is.

“Het is geweldig”, zei Dave Meldrum, adjunct-chef van de hulpdiensten van Halifax. “Het gaat niet om een zware regenbui die snel weer verdwijnt. Het water zal kunnen infiltreren in de grond.” De komende dagen wordt nog meer neerslag verwacht. Tegelijkertijd werd er tijdens de persconferentie op gewezen dat het vuur nog niet gedoofd is en dat dat nog een tijd zal duren.

De helft van de 16.000 mensen die geëvacueerd waren uit hun huizen in het noordoosten van Halifax, mochten vrijdagavond naar huis terugkeren.

In Nova Scotia woeden momenteel vijf bosbranden. De grootste ervan, in het zuidwesten van de provincie, breidt nog uit. En ook in de provincie Québec, waar meer dan 10.000 mensen geëvacueerd werden, blijft de toestand kritiek. Er is sprake van meer dan 130 bosbranden in Québec, waarvan er 80 niet onder controle zijn.