Google verwijdert valse negatieve ‘recensies’ na Reuzegom-betrokkenen

De jongste dagen reageerden tientallen Vlamingen hun frustraties over de uitspraak in de Reuzegom-zaak af door op Google negatieve recensies te plaatsen bij, onder meer, het restaurant van de ouders van één voormalig Reuzegomlid. Het restaurant was genoemd in een ondertussen verwijderde video van Youtuber Acid. Het restaurant zag zijn gemiddelde rating op Google flink dalen door een reeks recensies met één ster. Ook andere bedrijven die gelinkt werden aan de voormalige leden van de studentenvereniging kregen massaal negatieve reacties.

Zaterdag bleken die recensies haast allemaal verwijderd. Dat is in overeenstemming met de regels van dat platform: Google verbiedt ‘content die niet op een echte ervaring is gebaseerd en geen betrouwbaar beeld geeft van de locatie of het product in kwestie’. Het bedrijf voorziet een webpagina waar bedrijven valse recensies kunnen melden en de verwijdering ervan aanvragen.

“Dovemansgesprek”

Maar in de praktijk is valse recensies laten verwijderen vaak moeilijk, zegt advocaat Pieter Pauwels van Wanted Law in Sint-Niklaas. Hij krijgt geregeld te maken met ondernemers die af willen van valse, negatieve recensies. “Voor doordeweekse, niet mediagenieke valse recensies is dat vaak moeilijk”, zegt Pauwels. “Dan is het eerder een dovemansgesprek. Op de interne klachtenprocedure bij Google komt meestal geen reactie.”

Pauwels vindt het niet zo verbazend dat in dit geval wél prompt wordt opgetreden. “Google reageert waarschijnlijk sneller vanwege het belang van het maatschappelijk debat over deze kwestie”, zegt Pauwels. De video van Acid werd ook snel offline gehaald door YouTube, een onderdeel van Google, constateert Pauwels. “Jammer dat valse recensies weghalen in andere gevallen zoveel moeilijker is”, zegt Pauwels nog.

Automatische verwijdering

Een woordvoerder van Google verwees ons naar de gebruiksregels van het bedrijf, die bewust valse recensies verbieden. De Standaard vroeg of Google België rechtstreeks of onrechtstreeks is benaderd door de families van Reuzegommers, maar de woordvoerder zei daar geen informatie over te hebben.

Volgens informatie op de hulppagina’s van Google, worden recensies op Google Maps door artificiële intelligentie gescand en in sommige gevallen automatisch verwijderd. Een grote hoeveelheid recensies die rond dezelfde tijd verschijnen, is volgens die hulp-pagina’s één van de signalen die tot automatische verwijdering kan leiden, net als het gebruik van aanstootgevende taal.

Wie een valse negatieve recensie plaatst met het doel een bedrijf of persoon te schaden, kan in België worden veroordeeld tot een schadevergoeding.