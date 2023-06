Leipzig pakt Duitse beker voor het tweede jaar op een rij na overwinning tegen Frankfurt

Geen Bayern München of Dortmund, maar RB Leipzig mag voor het tweede jaar op rij de Duitse beker in de lucht steken. Leipzig domineerde de partij tegen Frankfurt, al opende Nkunku de score pas na 70 minuten. Szoboszlai maakte het helemaal af in het slot met zijn goal.

Leipzig had deze keer geen penalty’s nodig om de beker te winnen zoals vorig seizoen tegen Freiburg. Leipzig won met 2-0, maar ook vanavond hadden ze het niet helemaal onder de markt. Frankfurt bleek een taaie klant.

Het was zeer lang wachten op echte kansen in Berlijn. De wedstrijd brak pas helemaal open na 70 minuten, dankzij een doelpunt van Nkunku. De Franse aanvallende middenvelder scoorde met enig geluk nadat zijn schot twee keer afweek en zo doelman Trapp op het verkeerde been zette.

Nkunku bewees nog maar eens dat hij dé ster is van dit elftal, na zijn goal leverde hij een assist af voor Szoboszlai. De Hongaar kwam oog in oog te staan met Trapp en faalde niet. Leipzig speelde zijn vierde finale van de DFB Pokal in vijf jaar tijd en wint voor de tweede keer de beker.

Voor coach Oliver Glasner is het met twee verloren finales op rij een afscheid in mineur bij Frankfurt. Vorig seizoen greep hij naast eindwinst in de Europa League. Vanwege de matige prestaties in de Bundesliga besloot het Frankfurt-bestuur hem na dit seizoen aan de kant te schuiven.

Enkele beelden:

