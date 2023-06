Cercle Brugge scoort eindelijk ook thuis en sluit knalseizoen af met zege tegen Westerlo en verdiende zesde plaats

Cercle Brugge heeft een knalseizoen achter de rug en zette dat tot de allerlaatste minuut na een lange en slopende campagne kracht bij. Het trok in een overbodige match tegen Westerlo vrij en vrank ten aanval en kon voor het eerst in deze Europe play-offs ook thuis scoren. Cercle won verdiend met 2-0 en sluit het topseizoen als revelatie af op de zesde plaats.

Al sinds vorige week stond het vast dat Cercle dit seizoen als zesde over de streep volgt. Een knappe prestatie die het etiket van revelatie verdient. In de reguliere competitie was groen-zwart achtste en plaatste zich terecht voor de Europe play-offs waar het zich als de beste na winnaar AA Gent profileerde. Opmerkelijk was wel dat Cercle op eigen veld nog geen enkele keer had gescoord. Tegen Standard werd het in de openingsmatch 0-0, tegen Gent verloor men kansloos met 0-4. Derde keer, goede keer was dus de opdracht want hoewel er niks meer op het spel stond, wilde Miron Muslic en heel Cercle ook graag deze slotmatch van een superseizoen winnen.

Maar eerst waren er nog wat andere prijsjes te verdelen zoals voor Ayase Ueda als topschutter met 22 goals en publiekslieveling Thibo Somers voor zijn 100ste match met groen-zwart. Eerder had Jong Cercle al een ereronde mogen lopen, ook al hadden ze eerder op de dag nipt verloren van Young Reds Antwerp met 1-0, nadat ze nochtans al vier ploegen hadden gewipt in de eindronde. Jong Cercle blijft dus in tweede nationale. Terug naar de grote jongens nu.

Gillekens waardige vervanger van Bolat

De heenmatch in ’t Kuipje was een spektakelstuk dat op 3-5 eindigde en ook nu werd vrank en vrij gevoetbald. Maar het was langer wachten op doelpunten. Kansen genoeg nochtans en dit aan beide kanten. De eerste grote was voor Boris Popovic maar hij kopte naast en op het kwartier moest hij ook al naar de kant met een pijnlijke knie en werd vervangen door Jean Marcelin. Muslic had ook al speelkansen gegeven aan Decostere en Vanhoutte en liet Deman en Siquet, beiden geselecteerd voor het EK U23, rusten.

Voor Vanhoutte, die nog een doorlopend contract heeft, maar weg wil en vooral geciteerd wordt bij Union, was het van 12 maart op Anderlecht geleden dat hij nog eens mocht starten. Het meeste gevaar bij Cercle kwam van Kévin Denkey en de balvaardige Yann Gboho, maar de Westelse doelman Nick Gillekens, de vervanger van de geblesseerde Sinan Bolat, speelde een prima partij. Zo hield hij ook zijn netten schoon bij een kopbal van Denkey op een vrijschop van Vanhoutte en ook Robbe Decostere gunde hij geen doelpunt?

© BELGA

Vorige week op Sclessin tegen Standard was Kévin Denkey nog de grote uitblinker, maar tegen Westerlo kreeg de Franse Togolees de bal maar niet tussen de palen en hielp kort voor de rust ook nog een derde kans om zeep. En Westerlo? Dat loerde op de counter en dat leverde ei zo na zelfs de openingstreffer op, maar ook Majecki was in zijn laatste match voor Cercle bij de zaak en redde de poging van Van Den Keybus.

Own-goal van Van Eenoo

Dat het beste er af is na een lang en slopend seizoen was ook te merken aan Ayase Ueda. De Japanner heeft straks nog interlandverplichtingen, maar speelde ook al het WK, kreeg geen vakantie en snakt naar rust. Oog in oog met Gillekens werd ook dat duel door de Westelse keeper gewonnen. Net als voor de rust bleef Cercle het meest dreigen, maar ook Gboho had pech met de afwerking.

Muslic bracht na 65 minuten met Siquet, Deman en Hotic drie verse krachten in. Voor Hotic, einde contract en allicht naar Turkije, waren het zijn laatste minuten voor groen-zwart. Ueda kreeg zijn rust en zelfs een staande ovatie. Hij heeft wel nog een doorlopend contract maar zien we allicht niet terug. De Bundesliga en de Premier League lonken en Cercle én Monaco willen cashen. De Cercle-fans lieten het niet aan hun hart komen en genoten intens , de allerjongsten zelfs in blote bast.

Blij waren ze ook allemaal om nog eens Lukas Van Eenoo, een Cercle-product, terug te zien. Samen met Tuur Dierckx mocht hij bij Westerlo invallen voor het duo Fixelles-Jordanov. Bij Cercle gingen ze nog eens uit hun dak maar dan uit woede en claimden een strafschop voor vermeend handspel van Perdichizzi op een trap van Hotic, maar de bal belandde vooral tegen de zij van de bezoekende verdediger. Geen strafschop maar even later wel een goal. Een own-goal nog wel. Uitgerekend Lukas Van Eenoo verlengde op een vrijschop de bal in eigen doel. Eindelijk een thuisgoal voor Cercle in deze play-offs maar nog steeds geen van eigen makelij.

Applauswissel voor Vanhoutte, boegeroep voor De Cuyper

Er leek ook nog een penalty op komst na een fout van de onfortuinlijke Perdichizzi op Somers, maar na tussenkomst van de VAR legde Smet de bal toch maar buiten de zestien. De vrijschop van Hotic leverde niks op. Het mooiste moment van de avond was misschien wel de applauswissel van Charles Vanhoutte, een icoon van Cercle, die tegen de zin van zijn huidige bazen, dus elders zijn geluk wil beproeven

Zielig was dan weer hoe Maxim De Cuyper, volgend seizoen terug naar Club Brugge, werd uitgefloten toen hij werd vervangen na zijn laatste minuten in Westelse dienst.

En zo kwam ook een einde aan een lang seizoen. Nadat Yow na mistasten van Utkus nog de gelijkmaker liet liggen, kwam de eerste echte thuisgoal voor Cercle er toch in deze nacompetitie. Yann Gboho was de auteur op aangeven van kapitein Hannes Van der Bruggen. Even later brak nog een feestje los na een knalseizoen en het behalen van de puikje zesde plaats.

© BELGA

-

Cercle Brugge: Majecki; Popovic (15’ Marcelin), Ravych, Daland; Decostere (66’ Siquet), Van der Bruggen, Vanhoutte (83’ Utkus), Somers; Ueda (66’ Hotic), Denkey (66’ Deman), Gboho

Westerlo: Gillekens; Reynolds, Neustädter, Perdichizzi, Jordanov (68’ Dierckx); Van den Keybus, Madsen, Fixelles (68’ Van Eenoo), De Cuyper (85’ Mabea); Matsuo, (76’ Gümüskaya), Nene (76’ Yow)

Doelpunten: 77’ Van Eenoo (own-goal) 1-0, 88’ Gboho (Van Der Bruggen) 2-0

Gele kaarten: 34’ ZoJordanov (fout), 61’ Vanhoutte (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter:Wim Smet