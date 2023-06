Koreaanse bariton Taehan Kim wint Koningin Elisabethwedstrijd voor zang

Kim is met zijn 22 jaar de jongste finalist en krijgt een geldsom van 25.000 euro. Hij bracht tijdens zijn finale werken van componisten Wagner, Mahler, Korngold en Verdi.

© BELGA

De tweede prijs ging naar de Amerikaanse contralto Jasmin White. De Russisch-Duitse sopraan Julia Muzychenko behaalde de derde prijs. De Franse mezzosopraan Floriane Hasler, de Koreaanse bas Inho Jeong en de Franse mezzosopraan Juliette Mey werden respectievelijk vierde, vijfde en zesde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

3i5M0ZbC-qCyKijkers en luisteraars van Canvas en Klara konden stemmen voor de publieksprijs. Die ging naar de Portugese sopraan Silvia Sequeira.

Een recordaantal van 412 zangers schreef zich in voor deze editie, die eind mei van start ging. Onder hen waren ook vier Belgische kandidaten. Twee van hen, sopraan Margaux de Valensart en mezzosopraan Linsey Coppens, werden uitgeschakeld in de halve finales.

De Koningin Elisabethwedstrijd is een van de meeste prestigieuze wedstrijden in het genre ter wereld en werd voor het eerst georganiseerd in 1937. Vorig jaar won de Koreaanse Hayoung Choi de eerste prijs voor haar prestaties op de cello. In 2018, toen zang voor het laatst centraal stond op het concours, was de Duitse bariton Samuel Hasselhorn de eerste laureaat.