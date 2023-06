12 mensen omgekomen in gesloten goudmijn in Venezuela

In een sinds lang gesloten goudmijn in El Callao, in het zuidoosten van Venezuela, zijn woensdag twaalf mensen om het leven gekomen. Dat melden de hulpdiensten van de staat Bolivar zaterdag aan persagentschap AFP.

De mijn was overspoeld door regen, waardoor de mijnwerkers niet voldoende zuurstof kregen en stierven aan ademhalingsproblemen, legde de verantwoordelijke uit. Vrijdag werden vijf lichamen geborgen en zaterdag nog eens zeven lichamen. De lichamen werden naar het mortuarium overgebracht om geïdentificeerd te worden.

Het zoeken naar goud en illegale mijnbouw tieren welig in het zuiden van Venezuela. De mijnwerkers werk vaak in moeilijke omstandigheden, ongelukken komen vaak voor en een groot deel van de sector is in handen van gewapende bendes.