Groen wil 30 procent natuur in Vlaanderen tegen 2035

“Een pauzeknop voor natuur en klimaat bestaat niet. Wie dat zegt, maakt er een deleteknop van. Een versnelling, dat hebben we nodig”, klinkt het.

Vaneeckhout wil de natuur ook dichter bij de mensen brengen en gebruikt daarvoor de 3-30-300 regel als uitgangspunt: iedereen ziet minstens 3 bomen vanuit de woning, elke wijk beschikt over 30 procent natuurlijke schaduw van bomen en iedereen heeft een stukje groen op 300 meter wandelafstand. “Natuur maakt gelukkig en gezond. Bovendien is het de meest efficiënte en goedkoopste bondgenoot in de strijd tegen de klimaatopwarming”, zegt hij.

“Door het afbraakbeleid van opeenvolgende Vlaamse regeringen zijn bepaalde gebieden, zoals West-Vlaanderen, intussen een ecologische woestijn. Daar willen we opnieuw verandering in brengen”, klinkt het bij Vaneeckhout. “Maar liefst 40 procent van de Vlaamse beschermde natuur ligt in Limburg. Schaduw, gezonde lucht, een aangename buurt en een koelere stad: zulke dingen zouden niet mogen afhangen van de provincie of gemeente waar je woont. Ik droom van een minister van Natuur die voor natuur zorgt voor elke Vlaming.”

“Het is hoog tijd om natuur te gaan behandelen als erfgoed en goed te gaan beschermen en versterken”, aldus Vaneeckhout. Bovendien maakt natuur gezond, zegt de covoorzitter. “Tien procent meer groen in de woonomgeving kan Vlaanderen een besparing opleveren van 100 à 125 miljoen euro op de kosten van zorg en ziekteverzuim. Investeren in natuur, is investeren in mensen.”