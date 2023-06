Klachten over onbereikbare verzekeraars met derde toegenomen

De Ombudsman van de Verzekeringen heeft vorig jaar 2.327 klachten ontvangen over moeilijk bereikbare verzekeringsbedrijven en tussenpersonen, een derde meer dan het jaar voordien. Dat schrijft De zondag.

“De voorbije jaren heeft de sector sterk ingezet op digitalisering, zowel om de communicatie met de verzekerden als het dossierbeheer te optimaliseren”, zegt de Ombudsman van de Verzekeringen, Laurent de Barsy, in De Zondag. “Uit de vele vragen die wij ontvangen, blijkt dat die digitalisering nog niet het verwachte effect heeft. Bovendien is er in de verzekeringssector een tekort aan arbeidskrachten. Dat heeft tot gevolg dat de beheers- en antwoordtermijnen voor de consument onaanvaardbaar worden.”

“Sommige diensten van verzekeringsondernemingen werken met telefoonvrije momenten om die achterstand weg te werken. Een consument die telefonisch contact opneemt, wordt dan omgeleid naar callcenters die na een soms lange wachttijd de verzekerde maar gedeeltelijk kunnen informeren. Die vicieuze cirkel van achterstand in de dossiers en fysieke en telefonische onbereikbaarheid leidt tot ontevredenheid en frustratie bij de verzekerden”, aldus nog De Barsy.

De vragen tot tussenkomst over brandverzekeringen zijn vorig jaar opgelopen tot 513 vragen. De Ombudsman van de Verzekeringen heeft 326 klachten over autoverzekeringen behandeld en 289 vragen over rechtsbijstandsverzekeringen.