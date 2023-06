Verenigde Staten beschuldigen Chinees schip van gevaarlijke manoeuvres in Straat van Taiwan

LEES OOK. Verenigde Staten waarschuwen voor “verwoestende” oorlog rond Taiwan

Het Chinese schip passeerde het Amerikaanse vaartuig tweemaal en bleef vervolgens langs de torpedobootjager varen, klinkt het in de mededeling. Het incident vond plaats toen de torpedobootjager in het gezelschap van het Canadese schip HMCS Montréal voer.

Het Chinese leger zei dat het de doorvaart van de twee schepen had gevolgd, maar maakte geen melding van incidenten. “De betrokken landen creëren opzettelijk problemen in de Straat van Taiwan, wakkeren opzettelijk risico’s aan en ondergraven de regionale vrede en stabiliteit”, hekelde kolonel Shi Yi, woordvoerder van het oostelijke commando van China.

Tweede incident in korte tijd

Amerikaanse schepen steken regelmatig de Straat van Taiwan over, maar zelden in het gezelschap van een geallieerd schip. De laatste Amerikaans-Canadese oversteek dateert van september. Dergelijke overtochten irriteren China, dat Taiwan als een deel van zijn grondgebied beschouwt en soevereine rechten over de zeestraat opeist.

Het is het tweede incident in de regio in korte tijd. Op 26 mei voerde een Chinese gevechtspiloot een volgens het Amerikaanse leger “ongerechtvaardigd agressief manoeuvre” uit in de buurt van een Amerikaans verkenningsvliegtuig dat de Zuid-Chinese Zee overvloog. Volgens een woordvoerder van het Chinese leger drong het Amerikaanse vliegtuig dan weer “opzettelijk” binnen in een Chinees trainingsgebied om verkenningsoperaties uit te voeren.