Drie taikonauten teruggekeerd op aarde

De koperkleurige capsule van ruimtevlucht Shenzhou-15 landde in het noorden van het land, in Binnen-Mongolië, bericht Xinhua. Fei Junlong, Deng Qingming en Zhang Lu stapten uit het toestel “in een goede fysieke conditie”.

Op beelden van de staatsmedia zijn dokters te zien in witte overalls die de taikonauten in blauwe dekens wikkelen. Het trio bracht zes maanden door in ruimtestation Tiangong. Ze voerden verschillende experimenten uit en trokken de ruimte in.

Vorige week stuurde China drie ruimtereizigers naar het station, onder wie de eerste Chinese burger in de ruimte, met vlucht Shenzhou-16. Peking investeerde miljarden dollars in zijn ruimteprogramma’s, in een poging om de VS en Rusland in te halen. Bedoeling is om tegen 2030 een bemande missie naar de maan te sturen en er een basis te bouwen.