“Hij was een crème van een gast”: familie rouwt om Pallieter (29), die fatale val maakte in Zwitserse Alpen

Zwevezele

Pallieter Kerckhove, de 29-jarige zoon van de Wingense schepen Hedwig Kerckhove, is dinsdag om het leven gekomen bij een fatale val in de Zwitserse Alpen, in de buurt van het Meer van Genève. Zijn familie legde vrijdag een deel van het traject af dat ook Pallieter volgde en reageert nu voor het eerst op het drama. “Het doet bijzonder veel pijn, maar we zijn ook bijzonder dankbaar dat we hem dertig jaar bij ons hadden. Pallieter was een crème van een gast”, reageert vader Hedwig.