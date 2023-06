Antwerp-supporters tellen voor tweede week op rij af naar match van het jaar: “Bij een goal krijgen we tranen in onze ogen”

In de rood-witte cafés rond het Bosuilstadion wordt al dagen over niets anders gepraat dan de match van zondag, wanneer Antwerp tegenover Genk staat. “We zitten vol zenuwen”, klinkt het in café Bisschoppenhof. Al zijn andere klanten er gerust op. “We pakken zeker de titel, ook al is het in de Limburg.” Dat de historische kans op de dubbel, dus winst in de competitie én de Beker, emoties losmaakt, is duidelijk. “Wat dit betekent? Bij een goal krijgen we tranen in onze ogen.”