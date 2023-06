Twitter-toplui stappen op nadat Musk anti-trans film promoot

Elon Musk zorgt, in zijn laatste dagen als ceo van Twitter nog steeds voor heel wat opschudding. — © REUTERS

Elon Musk heeft op Twitter een controversiële documentaire gepromoot, nadat de verspreiding ervan door zijn eigen personeel was beperkt. Drie toplui stappen op, waaronder Ella Irwin, hoofd ‘trust and safety’.

Drie Twitter-toplui die betrokken zijn bij moderatie en het beschermen van adverteerders, verlaten het bedrijf na een incident rond de documentaire What is a woman van de uiterst-rechtse opiniemaker Matt Walsh. De documentaire wordt door velen als anti-trans beschouwd.

De conservatieve website The Daily Wire was van plan de documentaire op Twitter te promoten, maar botste daarbij op de moderatoren van het platform. Die voorzagen de film van een waarschuwing en beperkten de verspreiding ervan.

Dat lijkt in overeenstemming te zijn met de benadering die Elon Musk voorstaat, ‘freedom of speech, not reach’: boodschappen die haatdragend zijn maar niet illegaal, mogen blijven staan maar de verspreiding ervan wordt ingeperkt.

Maar toen hij daarover werd aangesproken door de co-ceo van The Daily Wire, tweette Musk: “Dit was een vergissing door verschillende mensen bij Twitter”. Musk tweette nog dat er geen advertenties naast de video zouden worden getoond.

Op vrijdag tweette Musk zelf een link naar de video, met als commentaar: ‘Elke ouder zou dit moeten bekijken’. Musk is zelf ouder van een trans dochter, Vivian Jenna Wilson. Zij verbrak vorig jaar alle banden met Musk.

Op dezelfde dag verliet Ella Irwin, hoofd trust and safety, het bedrijf. Ook twee medewerkers die verantwoordelijk zijn voor brand safety (zorgen dat advertenties niet getoond worden bij controversiële inhoud) stapten op of werden ontslagen. Ella Irwin bekleedde haar functie nog maar sinds november, toen haar voorganger opstapte na een botsing met Musk.

Elon Musk heeft vorige maand Linda Yaccarino benoemd als nieuwe ceo van Twitter, maar zij is nog niet in functie.

In een recente aflevering van zijn podcast, The Matt Walsh show, zei Walsh: ‘Alle initiatieven voor diversiteit zijn anti-blanke initiatieven’. Hij noemde diversiteit ‘een anti-blanke samenzwering’.

