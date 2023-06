Nu ook/dan toch officieel: Karim Benzema verlaat Real Madrid

Karim Benzema (35) verlaat Real Madrid. In een officieel statement laat de Spaanse succesclub weten dat het tijdperk van de Franse international bij de Madrilenen definitief is afgesloten.

De berichtgeving van de voorbije dagen spetterde alle kanten uit. Eerst heette het dat Benzema richting Saudi-Arabië trok, een bericht dat door de speler zelf werd ontkend. Meer zelfs, huiskrant Marca meende te weten dat de Franse spits zijn verblijf in de Spaanse hoofdstad met nog een seizoen zou verlengen. Nu volgde dus het officiële bericht dat de Fransman alsnog de club verlaat. Dinsdag zal hij officieel in de bloemen worden gezet door clubvoorzitter Florentino Perez.

Waarmee nog steeds niet is geweten voor wie de Fransman volgend jaar zal voetballen. Al lijkt de weg naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië breed open te liggen. Er zou al een officieel contractvoorstel op tafel liggen waarbij Benzema zo’n slordige honderd miljoen euro plus bonussen kan opstrijken. Daarmee zou hij niet ver verwijderd blijven van Cristiano Ronaldo die bij Al-Nassr zo’n 124 miljoen euro op jaarbasis mag bijschrijven.

Benzema is een levende legende in Madrid met een palmares dat weinig hebben geëvenaard: vier Spaanse landstitels, drie Spaanse bekers, vijf keer het WK voor clubs, maar vooral vijf keer de Champions League. In oktober van vorig jaar nog verkozen tot Ballon d’Or. Ook dit seizoen was de Fransman, ondanks blessures, goed voor 30 goals in alle competities. In 647 wedstrijden deed hij de netten 353 keer trillen.