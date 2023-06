Ruim 50 soldaten Afrikaanse Unie omgekomen bij aanslag in Somalië

“We hebben het levenloze lichaam gevonden van 54 soldaten, onder wie een commandant”, zei Museveni in een persbericht dat zaterdagavond via zijn officiële Twitter-account verspreid werd. De moslimextremisten van Al-Shabaab, de groep die gelinkt is aan terreurbeweging Al-Qaida, eisten de aanslag op.

De aanslag, met een bomauto en kamikazes, vond ‘s ochtends plaats in Bulo Marer, 120 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Mogadishu. Na de aanslag waren er gevechten met automatische wapens.

Het is de eerste balans die bekendgemaakt wordt van de aanslag. Ze is daarmee een van de dodelijkste sinds de Somalische regering, gesteund door de Afrikaanse Unie (Atmis), in augustus een offensief lanceerde.

Al-Shabaab vecht al meer dan vijftien jaar tegen de Somalische regering, die gesteund wordt door de internationale gemeenschap. Hun doel is om islamitische wetten in te voeren in het land. De AU bracht daar in 2007 een troepenmacht tegen in met militairen en politieagenten uit Oeganda, Buruni, Djibouti, Ethiopië en Kenia. De missie, Amisom, kreeg toestemming van de VN-Veiligheidsraad.

In april 2022 volgde Atmis Amisom op. Doel is dat het Somalische leger tegen eind 2024 weer volledig verantwoordelijk is voor de veiligheid in het land.

Al-Shabaab werd in 2011-2012 verjaagd uit de grootste steden. Maar op het platteland blijven de moslimextremisten prominent aanwezig. Van daaruit voeren ze voortdurend aanslagen uit.