CD&V-minister Benjamin Dalle: “Sammy Mahdi wilde geen kritiek geven op uitspraak rechters Reuzegomproces”

Volgens CD&V-minister Benjamin Dalle heeft zijn partijvoorzitter Sammy Mahdi geen kritiek willen geven op de uitspraak van de rechters in het Reuzegom-proces, maar viseerde hij met zijn uitspraken vooral de rol van de media in strafdossiers. Dat heeft Dalle zondag verklaard in ‘De zevende dag’ .

Mahdi postte vorige week een filmpje op Tiktok na de uitspraak van het Antwerpse hof van beroep. Daarvoor kreeg de CD&V-voorzitter stevige kritiek van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Die waarschuwde voor een Tiktok-Justitie waarbij politici de plaats innemen van rechters, waarbij hij de vergelijking trok met regimes als in Iran.

Minister Dalle heeft begrip voor de protestacties van jongeren. Ook voor hem leken de straffen voor de Reuzegommers na de dood van Sanda Dia aan de lichte kant. “Maar anderzijds is het als politicus en jurist essentieel dat ik respect heb voor de rechterlijke beslissing. De rechters van het hof van beroep hebben dat dossier heel goed bekeken en zijn in eer en geweten tot een uitspraak gekomen.”

Het past volgens Dalle niet dat je daar als politicus kritiek op zou hebben. Nochtans leek de video van zijn partijvoorzitter daar wel op neer te komen. “Mijn voorzitter heeft heel duidelijk gezegd dat hij respect heeft voor rechterlijke beslissingen”, aldus Dalle. Toch had Sammy Mahdi het over “werkstrafjes” voor de Reuzegommers. “Het was geen kritiek op de uitspraak van de rechters”, verzekert Dalle. “Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik ken Sammy Mahdi als een heel verantwoordelijk iemand.”

Volgens Dalle heeft Mahdi vooral de rol van media in strafzaken willen viseren. Hij vindt dat die media niet in alle zaken even scrupuleus omgaan met de regels rond anonimiteit. Dalle haalde het voorbeeld aan van Amir Bachrouri, de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, die met naam en toenaam in verband werd gebracht met een drugszaak waar hij niets mee te maken had. “Redacties moeten goed nadenken hoe ze met betrokkenen omgaan”, vindt de minister.