Club en Genk krijgen concurrentie: ook Burnley en Kompany willen Fadera

Zulte Waregem maakt zich geen illusies: na de degradatie is Alieu Fadera onhoudbaar. De flankaanvaller kende een goed seizoen (zeven goals en zeven assists) en alle partijen willen die prestaties verzilveren. Het was al uitgelekt dat Club Brugge en Racing Genk contact hebben gelegd voor de speler, maar volgens betrouwbare makelaarsbronnen heeft ook Burnley zich gemeld aan de Gaverbeek. Bij Burnley is Vincent Kompany de coach, hij viste eerder met succes verschillende spelers weg in België. Nu wil hij zijn team versterken om stand te houden in de Premier League.

Ook in Frankrijk en Italië zijn er clubs die Fadera op de verlanglijst hebben staan. Zulte Waregem hoopt hoe dan ook op de jackpot. Op Transfermarkt wordt de marktwaarde van Fadera op twee miljoen euro geschat, Essevee wil een veelvoud.

Aan de Gaverbeek is er ook interesse voor onder meer Modou Tambedou (20) en Lukas Willen (20). Zulte Waregem wil niet alle sterkhouders kwijt - het verlengde reeds de contracten van Ruud Vormer (35) en Jelle Vossen (34). Het wil volgend seizoen meteen weer promoveren.