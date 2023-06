Honderden betogers tegen Reuzegom-arrest in Brussel, ook Acid aanwezig: “Morgen komt er meer van mij”

Aan het Justitiepaleis in Brussel zijn zondag een 500-tal betogers - studenten, maar ook andere verontwaardigde burgers - samengekomen om hun ongenoegen te laten blijken over het arrest in de zaak van Sanda Dia. Zij hekelen onder meer de in hun ogen erg lage straffen die de Reuzegommers gekregen hebben. De betoging verliep zonder incidenten. Ook Youtuber Acid is van de partij.

Er werd een speech gegeven door de organisatoren en de demonstranten hadden protestborden bij zich met daarop opschriften als ‘Fuck klassenjustitie’. Op sommige borden staan ook de namen van de betrokken Reuzegommers. Het Antwerpse hof van beroep legde 18 leden van de studentenclub werkstraffen tot 300 uur en geldboetes tot 400 euro op, maar dat vinden veel van de betogers te weinig.

© BELGA

“We geloven niet dat de sociale klasse van de verdachten en van Sanda geen rol hebben gespeeld in dit verhaal”, klinkt het bij de betogers. “We geloven niet dat de huidskleur en afkomst van Sanda geen rol hebben gespeeld. Zou dezelfde mildheid aan de dag gelegd zijn als de daders van Afrikaanse of Maghrebijnse afkomst waren?”

De dood van Sanda en het juridische gevolg dat eraan werd gegeven, staat volgens de betogers niet op zich. Zij leggen de link met de overlijdens van Mawda, Adil en Mehdi, die allemaal om het leven kwamen bij politietussenkomsten.

Namen Reuzegommers

Ook de media waren kop van Jut op de betoging, en dan vooral de uitgebreid beargumenteerde beslissing om de namen van de veroordeelde Reuzegom-leden niet te noemen. Verschillende betogers scandeerden die namen wel en droegen pancartes waarop ze geschreven stonden. “Als de verdachten niet rijk of niet wit zijn, worden hun namen en foto’s veel sneller gedeeld, nog voor ze veroordeeld zijn, nog voor hun schuld komt vast te staan”, zeggen de betogers. “Nu het om rijke witte jongens gaat, wringen de media zich in allerlei bochten om de namen vooral niet te noemen.” De namen van de Reuzegommers circuleren ondertussen uitgebreid op het internet. Niet alleen op sociale media, maar ook op allerlei blogs.

“We zijn teleurgesteld in deze uitspraak omdat ze niet in verhouding staat tot de vreselijke daad die gepleegd is”, zegt Daizy. “Waar justitie mensen met geld en macht bevoordeelt, bestaat geen recht en geen gelijkheid. Dit toont nog maar eens aan dat racisme een rol blijft spelen in onze samenleving. Die samenleving houdt de mythe levend dat onderwijs de beste weg is naar een beter leven, maar de zaak-Sanda bewijst dat racisme een levensgroot struikelblok blijft voor een grote groep mensen.”

© BELGA

“We zijn dit gesprek doodmoe, we zijn uitgeput door de aanhoudende reeks van gewelddadige overlijdens van zwarte mensen”, gaat Daizy verder. “We hebben dit gesprek al veel te lang, we vragen dit al veel te lang: zwart zijn is geen misdrijf.”

“Mijn zoon van zes jaar oud weet al wat er met Sanda gebeurd is en wat het betekent”, zegt Joseph Mendy. “Hoe is dat normaal te noemen? Hoe moeten wij daar als ouders en grootouders mee om gaan? Hoeveel mensen zijn hier niet aanwezig wiens kinderen dezelfde ambities, dromen en plannen hebben als Sanda. Zal het over tien jaar aan één van hen zijn om dit lot te ondergaan?”

Acid

Ook influencer Acid, die de namen van vier Reuzegommers bekendmaakte in een veelbesproken video die door YouTube verwijderd werd, is van de partij. “Ik vond het belangrijk om hier te zijn. Om een beetje te praten met de mensen”, aldus Nathan Vandergunst, zijn echte naam.

Vandergunst reageerde kort op de commotie die ontstond nadat hij die video online plaatste. “Ik wist dat dit ging gebeuren. Ik heb ook tien dagen gewacht om mijn video online te zetten. Ik wachtte tot de traditionele media iets gingen doen, maar dat kwam niet. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van wat ik heb gedaan. De media hadden dat moeten doen, die namen noemen. Dan had ik mijn video niet moeten verspreiden. Dat er gevolgen zijn voor familieleden, daar heb ik niks mee te maken. Morgen (maandag, nvdr) komt er meer van mij, dat beloof ik.”

Ook in Gent en Brugge wordt zondag betoogd tegen het Reuzegom-arrest, zoals dat de voorbije week op verscheidene plaatsen in ons land ook al gebeurde in onder meer Antwerpen, Leuven en Brussel.

Geen onderzoek naar Youtube-video Acid

Het parket van West-Vlaanderen heeft intussen ook bekendgemaakt dat het geen gerechtelijk onderzoek zal openen naar de video van Acid. Een juridisch staartje kan er nog komen, maar dan alleen als er een klacht zou komen tegen Acid. De advocaten van de Reuzegommers lieten eerder al weten dat ze de video verwerpen, maar voorlopig is geen klacht ingediend.

Acid wilde de Reuzegom-leden naar eigen zeggen “cancelen” omdat ze volgens hem niet voldoende gestraft werden voor de dood van Sanda Dia. Die laatste stierf in 2018 tijdens een studentendoop. De Youtuber noemde de namen van twee Reuzegommers die terechtstonden in de zaak en veroordeeld werden tot een werkstraf, maar vernoemde in de video ook twee mannen die niet voor de rechtbank moesten verschijnen.

Vader Dutroux-slachtoffer vraagt debat

Temidden alle heisa over de straffen voor de Reuzegommers heeft ook Jean Lambrecks, de vader van Dutroux-slachtoffer Eefje, van zich laten horen. Hij riep zaterdag op tot een debat over de uitspraak van de rechter. “We denken in alle bescheidenheid en sereniteit toch enig recht van spreken te hebben”, zeiden Lambrecks en zijn vrouw Els Schreurs zaterdag. “Het is begrijpelijk dat de in het Reuzegom-dossier opgelegde werkstraffen – die niet op het strafblad verschijnen – vragen oproepen en stof zijn tot discussie. Dat betekent niet dat we het vonnis in deze zaak in de prullenmand moeten gooien en collectief naast ons neer mogen leggen. Dergelijke voorbeelden tonen wel aan dat we altijd kritisch moeten blijven nadenken over hoe het anders en eventueel beter kan.”