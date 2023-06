Vooruit-voorzitter Conner Rousseau herverkozen met 95 procent van de stemmen: “Hebben partij hervormd, nu klaar om het land te hervormen”

“We hebben onze partij hervormd. We zijn klaar om het land te hervormen”. Dat was de boodschap van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau op de familiedag en het congres van zijn partij in Plopsaland De Panne. Die hervormingen moeten dan wel gaan over zaken als onderwijs, migratie en werk en niet over staatshervorming. In lange discussies over het confederalisme hebben Rousseau en co absoluut geen zin. Rousseau zelf werd zondag met 95,6 procent van de stemmen herverkozen als partijvoorzitter.

Na de sterk tegenvallende verkiezingen in 2019 nam Conner Rousseau als jongste partijvoorzitter ooit de socialistische partij in handen. Hij maakte een einde aan het interne gekibbel, zette de interne organisatie op punt en maakte van SP.A Vooruit. Er werd ook getimmerd aan de inhoudelijke vernieuwing, een vernieuwing die de voorbije weken uitmondde in een stroom aan voorstellen over onder meer kinderopvang, onderwijs, migratie, werk en klimaat. Die voorstellen werden zondag ook goedgekeurd op het congres. Daarmee ligt eigenlijk de blauwdruk van het Vooruit-verkiezingsprogramma klaar.

Hier en daar werden de initiële teksten nog aangepast. Zo werd de passage over het feit dat ouders “moeten ingaan” op het aanbod voor 130 dagen gratis kinderopvang wat bijgestuurd. Ouders worden in de finale tekst “sterk aangeraden” hierop in te gaan. Pas wanneer er ondanks alle inspanningen toch nog kinderen uit de boot vallen, “is het bespreekbaar om een verplichting te bekijken”.

Groei

De partij groeit opnieuw in de peilingen en dat sterkt voorzitter Rousseau in zijn ambities voor 2024. “We hebben eerst onszelf hervormd en nu zijn we klaar om het ganse land te hervormen”, aldus Rousseau.

Volgens Rousseau is zijn partij in 2024 het enige alternatief voor wie “chaos en stilstand” wil vermijden. Zo noemt hij een stem voor extremen “altijd een stem voor chaos en achteruitgang”, een stem voor een klassieke tussenpartij als “een stem voor stilstand” en een stem voor separatisten als “een stem voor geruzie”.

N-VA

Er zijn al langer geruchten over een toenadering tussen Vooruit en N-VA - bij CD&V spreken ze zelfs van een “rood-gele combine” maar Rousseau maakt wel duidelijk dat hij past voor “jarenlange discussies over confederalisme en andere science fiction”. Nochtans is het confederalisme voor N-VA net het vertrekpunt voor mogelijke gesprekken. “We stappen niet in een verhaal waarvan we op voorhand weten dat het jarenlang stilstand zal creëren”, legt Rousseau uit aan Belga.

Volgens de Vooruit-voorzitter moeten de volgende regeringen de échte problemen aanpakken, zoals onderwijs, economie, werk, migratie, enz... Het moet dus niet gaan over “woke, de Vlaamse canon of de zoveelste staatshervorming”.

Reuzegom

De voorbije dagen barstte een maatschappelijke en ook politieke discussie los over de straffen in het Reuzegom-proces. Terwijl CD&V-voorziter Sammy Mahdi met een veelbesproken TikTok-filmpje in het oog van de storm belandde, bleef Rousseau de voorbije dagen op de vlakte.

“Persoonlijk vind ik de straffen ook mild en ik begrijp de verontwaardiging, ook bij jonge mensen. Maar ik heb ook de oproep gehoord van de nabestaanden van Sanda Dia om de sereniteit te bewaren. Zij zijn het best geplaatst. Wie ben ik dan om die oproep niet te volgen?”, aldus Rousseau aan Belga .