Kapitein Jef Vandemaele neemt afscheid van Jong Cercle zonder promotie na verlies tegen Young Reds: “Ik draag Cercle voor altijd in mijn hart, maar nu is het tijd voor iets nieuws”

Jong Cercle is er in de finale van de eindronde tegen Young Reds Antwerp niet in geslaagd om de promotie naar eerste nationale af te dwingen. Vier minuten voor tijd incasseerde groen-zwart de 1-0. Na een knap maar vooral lang debuutseizoen moet Jong Cercle in september opnieuw in tweede afdeling aan de slag. Met veel nieuwe spelers en ook een andere coach, want Bart Plasschaert vertrekt naar Club Brugge.

Er was aardig wat volk opgedaagd op het kunstgrasveld van Lyra-Lierse in Berlaar voor de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Jong Cercle ontpopte zich in tweede afdeling VV A tot de revelatie met een vierde plaats in het klassement als gevolg. Groen-zwart trok dan ook meer dan verdiend naar de eindronde waarin het de overwinningen opeenstapelde. Het won tegen City Pirates (0-4), Belisia Bilzen (0-1) en Sporting Hasselt (1-4). In de finale tegen eerstenationaler Young Reds, de beloften van Antwerp, begonnen beide ploegen zaterdagmiddag met een passieve openingsronde. De hitte leek de spelers parten te spelen, want echt veel gebeurde er in de eerste helft niet.

Na de rust brak de wedstrijd dan toch open. Antwerp-speler Murataj kopte ei zo na de 1-0 binnen, maar Cercle-doelman Langenbick redde de meubelen. De druk van Antwerp steeg, Cercle dreigde enkel via stilstaande fases. Lucker en De Block konden net niet op doel besluiten. Vier minuten voor tijd bezweek Cercle dan toch onder de rood-witte druk. Visar werd knap vrijgespeeld en miste oog in oog met Langenbick niet. Jong Cercle probeerde nog, maar het mocht niet meer baten.

Examens

De ontgoocheling was groot in het groen-zwarte kamp. “We mogen met trots terugkijken op wat we dit seizoen gepresteerd hebben”, relativeerde kapitein Jef Vandemaele, die volgend seizoen naar Winkel Sport trekt. “Op de slotspeeldag van de competitie zag het er niet meer naar uit dat we de eindronde nog gingen halen. Dat gebeurde dan toch en toen zag je de wil binnen onze groep toenemen. Er startte voor ons een nieuwe competitie waarin alles plots weer kon. We wilden ons graag eens meten met de top van tweede nationale en zien waar we gingen strandden. Als je dan de finale bereikt, is het verlies natuurlijk dubbel zo zuur, maar vandaag waren we misschien niet fris genoeg. Antwerp was in de tweede helft iets gevaarlijker en de ploeg die eerst scoort in zo’n wedstrijd, wint. Onze voorbereiding op de wedstrijd was ook niet ideaal. We misten twee spelers en ook de examens zijn intussen voor iedereen begonnen. Afgelopen week had ik er zelf nog twee en dat kruipt toch in de kleren.”

Winkel Sport

Het seizoen van Cercle Brugge begon op 16 juni vorige zomer en eindigde zo bijna één jaar later, op 3 juni, een beetje in mineur. Een eindeseizoenswedstrijd betekent ook een afscheidswedstrijd en bij Jong Cercle was dat niet anders. Na de wedstrijd sprak coach Bart Plasschaert zijn troepen toe en kondigde ook hij zijn afscheid aan. Hij trekt zowaar naar Club Brugge waar hij de U16 zal coachen. Ook de spelers namen afscheid van elkaar. Ongeveer de helft van de ploeg zal wellicht vertrekken. Ook Jef Vandemaele speelde zaterdagmiddag zijn laatste wedstrijd in het shirt van Cercle Brugge. “Toch wel een beetje met pijn in het hart”, vertelde de student ergotherapie. “Ik heb hier zes seizoenen gespeeld en ik vertrek met een rugzak vol mooie herinneringen. Ik studeer deze zomer af en mede daarom voel ik me klaar voor een stapje hogerop, een stap in het echte volwassenvoetbal. Het is niet altijd gemakkelijk om tussen Jong Cercle en het profvoetbal te staan. Na mijn examens geniet ik nog even van vakantie, maar ik kijk er nu al naar uit om bij mijn nieuwe club Winkel te kunnen starten halfweg juli. Cercle vergeet ik echter nooit en zal ik voor altijd in mijn hart dragen.“