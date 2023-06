Teuma, Boniface of Trésor? Wie kroont zich straks tot Speler van het Jaar?

Vandaag kennen we hem: de allerbeste voetballer in de Jupiler Pro League van het seizoen 2022-23. Verrassing Victor Boniface, sterkhouder Teddy Teuma of assistenkampioen Mike Trésor: wie kozen de profvoetballers uit de Belgische voetbal tot hun best voetballende collega?

De trofee Player of the Season dankt zijn prestige aan meerdere elementen. Ten eerste de trofee wordt gekozen door de collega-profvoetballers. Niet dat wij geen respect hebben voor de mening van journalisten, analisten en andere kenners - integendeel - maar de voetballers zelf weten beter dan wie ook de prestaties van hun collega’s te taxeren. Zij beseffen hoe moeilijk het is om wekelijks op een hoog niveau te presteren. Ze weten wie het best de ingewikkelde tactische opdrachten van de trainers uitvoert en wie zijn ploegmaats met de regelmaat van de klok uit de nood helpt.

Ten tweede is er de traditie. Het is al de 39ste keer dat de prijs op het einde van het seizoen wordt uitgereikt. De enige voetbaltrofee met aanzien die een heel seizoen bekroont.

Ten derde is de erelijst indrukwekkend. Geen enkele speler die de jongste veertig jaar het Belgische voetbal kleurde, ontbreekt op de lijst. Jan Ceulemans (3x), Juan Lozano, Marc Degryse (3x), Enzo Scifo, Luc Nilis, Pär Zetterberg, Vincent Kompany, Mbark Boussoufa (3x), Ivan Perisic, Youri Tielemans, Hans Vanaken (2x)... Stuk voor stuk klassespelers, geen eendagsvliegen. Zij die de grens over trokken, maakten het ook in het buitenland.

Paul Onuachu kaapte vorig seizoen de hoofdprijs weg. — © BELGA

Drie genomineerden

Victor Boniface (22) is de grootste verrassing onder de drie genomineerden. Dat de spelers hem hoog inschatten, heeft vooral te maken met zijn prestaties in de topwedstrijden. Iedereen herinnert zich nog de verbluffende goal voor Union in de Champions’ Play-offs tegen KRC Genk. Maar vooral Europees scoorde de spits: zes keer. Hij is topschutter samen met Manchester United-vedette Marcus Rashford. Opvallend maar tegelijkertijd het bewijs hoe matuur zijn collega-voetballers hem inschatten: hij werd genomineerd voor Player of the Season en hoewel hij ook nog in aanmerking kwam voor Talent of the Season, eindigt hij daar pas vierde.

Wie dit seizoen Teddy Teuma (29) een beetje volgde, weet dat de Union-aanvoerder op deze shortlst thuishoort. De draaischijf/sterkhouder/sleutelspeler van Union verdeelde en heerste. Met over alle competities 14 goals en 17 assists is hij één van de meest waardevolle spelers in de Jupiler Pro League. Een sieraad voor ons voetbal, deze Maltese international.

Over waardevolle spelers gesproken. Mike Trésor (24) telt 8 goals en liefst 23 assists, een record sinds die statistiek wordt bijgehouden. Zijn fabelachtige traptechniek heeft meer dan gemiddeld bijgedragen aan het sterke seizoen van KRC Genk.

Vanavond vanaf 21 uur weten we meer op het gala van de Pro League Awards. De uitreiking van de trofee is vanaf omstreeks 22 uur op de livestream in de app van het Nieuwsblad en op nieuwsblad.be te volgen..