Het begon als experiment en groeide uit tot een vaste waarde in menige podcast-app. Al drie jaar buigen misdaadreporters Pieter Huyberechts (38), Cedric Lagast (43) en Marc Klifman (37) zich over ’s lands strafste rechtszaken in ‘De stemmen van assisen’. Deze week losten ze hun 100ste aflevering.