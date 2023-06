Met dank aan Michel Vlap: Twente vermorzelt Heerenveen in return halve finales Conference League Play-offs

FC Twente heeft zondag in zijn terugmatch van de halve finales in de Nederlandse Conference League Play-offs geen spaander heel gelaten van sc Heerenveen. Het blikte de Friezen op eigen veld in met 4-0, nadat het eerder deze week ook al de heenwedstrijd met 1-2 over de streep had getrokken.

Na 45 minuten was de strijd al volledig gestreden in de Grolsch Veste. Voormalig Anderlecht-speler Michel Vlap (11.) opende de score voor de Tukkers, Robin Pröpper (22.) en Joshua Brenet (45.) draaiden het mes aan het rustsignaal nog een heel stuk dieper in de wonde. Virgil Misidjan (68.) legde halverwege de tweede helft de eindstand vast. Anas Tahiri en Antoine Colassin begonnen allebei in de bezoekende basis, maar bleven na de eerste helft in de kleedkamers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Twente, de nummer vijf uit het reguliere luik in de Eredivisie, neemt het in de finale om het laatste Europese ticket op tegen Sparta Rotterdam of FC Utrecht. Zij werken later op de dag hun terugwedstrijd nog af. Sparta won de heenmatch op Utrechtse bodem met 1-2 en beschikt zodoende over de beste papieren om Twente te vervoegen in de eindstrijd. De uiteindelijke winnaar van de finale ziet zichzelf beloond met een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.