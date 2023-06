Philippe Clement ontslagen als trainer van AS Monaco na teleurstellend seizoen: “Met pijn in het hart”

AS Monaco heeft Philippe Clement (49) bedankt voor bewezen diensten. De Franse topclub miste op de slotspeeldag in de Ligue 1 een ticket voor Europees voetbal en dus moet onze landgenoot het gelag betalen. Clement werd in januari 2022 aangesteld en stond 73 matchen aan het roer.

Monaco leed zaterdag tegen het Toulouse van voormalig Standard-coach Philippe Montanier een 1-2-thuisnederlaag, de derde op rij, en eindigde zo finaal op de zesde plaats – terwijl in Frankrijk enkel de top vijf Europa in mag. Enkele maanden geleden waren de Monegasken nog volop in de running voor Champions League-voetbal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Monaco was zijn vierde club als hoofdtrainer, na periodes bij Waasland-Beveren, RC Genk en Club Brugge. De 49-jarige Clement pakte tot nu toe vier Belgische titels, een Belgische beker en twee Belgische supercups als trainer.

Fierheid

Clement zelf postte een bericht via zijn sociale media: “Het is met pijn in het hart dat ik moet aankondigen dat mijn avontuur bij Monaco ten einde is gekomen. Het was een eer om deze mooie club te mogen trainen en ik ben fier op de bijdrage die ik heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van de club en zijn spelers. Als derde eindigen na negen opeenvolgende overwinningen op het einde van 2021-2022 was een hoogtepunt voor mij. Ik wil mijn dankbaarheid uitdrukken bij de club, mijn collega’s en de fans voor het geloof en alle mooie momenten.”

Clement werd in januari vorig jaar trainer in het prinsdom als vervanger van de ontslagen Niko Kovac. Monaco stond toen op een zesde plaats, maar zat wel nog in de 1/8ste finales van de Europa League. Uiteindelijk leidde Clement de Monegasken ondanks de Europese uitschakeling tegen het Portugese Braga naar een succesvol seizoen met een derde plaats in de Ligue 1 en het bijbehorende ticket voor de derde voorronde van de Champions League tot gevolg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het is een moeilijke beslissing omdat Philippe alles heeft gegeven en zich altijd professioneel heeft gedragen. Namens de club wil ik hem bedanken voor al zijn inspanningen”, reageert sportief directeur Paul Mitchell. “Philippe heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van jonge spelers zoals Benoît Badiashile, Axel Disasi, Youssouf Fofana en Vanderson, die onlangs voor het eerst werd opgeroepen voor de Braziliaanse nationale ploeg, evenals aan de opkomst van Eliesse Ben Seghir en Edan Diop uit de jeugdacademie. Ondanks deze resultaten en ontwikkeling gaf de sportieve dynamiek aan het einde van het seizoen, dat eindigde met een eindklassering onder de verwachtingen, aan dat een verandering aan het hoofd van het eerste team noodzakelijk was”, klinkt het in een persbericht.

Clement. — © AFP

Als opvolger wordt er gekeken naar Matthias Jaissle (RB Salzburg) en Jesse Marsch (ex-coach van RB Salzburg en RB Leipzig. Dat Meldt L’Equipe.

Monaco begon dit seizoen zwak met amper één overwinning uit zijn eerste vijf wedstrijden en de uitschakeling in de Champions League-voorronde tegen PSV Eindhoven. Daarna kreeg Clement zijn ploeg wel opnieuw op de rails met veertien overwinningen en amper twee nederlagen op zes maanden tijd. Ook in de Europa League mochten de Fransen samen met het Hongaarse Ferencvaros mee naar de knock-outfase, maar na strafschoppen in de 1/16de finales moesten ze de duimen leggen voor latere halvefinalist Bayer Leverkusen. In februari kampeerde Clement nog op een derde plek, maar na wisselvallige resultaten zakte het een plaats lager. Op drie speeldagen van het einde moest het dieptepunt nog komen. Monaco verloor drie keer op rij, waaronder tegen rechtstreekse concurrent Rennes. Daardoor eindigden de Monegasken finaal op de zesde plaats.

Clement zag na de laatste nederlaag tegen Toulouse de bui al hangen. “Deze club zit in mijn hart. Ik wil ervoor vechten, maar het is aan de directie om te beslissen”, zei hij op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. “Ik onttrek me niet aan mijn verantwoordelijkheden.”