Geen dag voorbij zonder een filmpje van Wagner-topman Prigozjin, en Poetin laat begaan

Jevgeni Prigozjin is deze week 62 jaar geworden. Dat vierde de Wagner-baas niet met taart en bubbels, maar door langs te gaan bij zijn huurlingen die zich terugtrekken uit Bachmoet. Tegen 5 juni zullen de laatsten weg zijn en moet het Russische leger de stad zelf verdedigen. Of worden daarvoor de mannen van Ramzan Kadyrov, de president van Tsjetsjenië, ingezet? Zijn soldaten kregen deze week de opdracht van de Russische president Vladimir Poetin om naar het Donbas-front te trekken.

Maar wat zijn de plannen van Prigozjin, die de voorbije week op ‘promotietournee’ was in Rusland? Hij liet zich interviewen door journalisten en bevriende militaire bloggers en dat leverde elke dag een ‘amusant’ filmpje op.

Naar goede gewoonte maakte de Wagner-baas, die fortuin maakte als ­cateraar van het ministerie van ­Defensie, het Russische leger en zijn duizenden generaals met de grond gelijk. “We hebben 10.000 generaals in dit land”, blafte hij. “Als we er 200 overhouden, is dat meer dan genoeg. En die moeten verplicht naar het front. In kogelvrij vest.” Weigeren is geen optie. Dan verdienen ze zelf de kogel. “Alleen al daarom moet de doodstraf weer ingevoerd worden.”

Persoonlijke rancune

Over het verdere verloop van de oorlog is Prigozjin somber. “Alleen al de Donbas veroveren kan twee jaar duren”, zegt hij. Om Kiev in te nemen, moet je rekenen op drie tot vier jaar. En dat zal alleen lukken als Moskou een algemene mobilisatie afkondigt en het land helemaal in oorlogsmodus gaat. “We moeten nu geen wegen of theaters bouwen, maar alleen wapens en munitie produceren.”

Om nog wat extra zout in de vele wonden te strooien, sprak Prigozjin opnieuw lovend over het Oekraïense leger. Ze hebben tenminste getoond dat ze kunnen vechten. “Als je in de boksring komt en je ­onderschat je tegenstander, krijg je een pak slaag. Dat is wat met het Russische leger is gebeurd.”

Toeval of niet: tijdens een van zijn optredens lag er een groot ­tapijt in de blauw-gele kleuren van Oekraïne op de grond.

Prigozjin op 1 juni bij zijn mannen in Bachmoet. — © reuters

Prigozjin kondigde ook aan dat hij naar het gerecht stapt. Federale rechters moeten onderzoeken of de top van het leger in de aanloop naar de oorlog misdaden heeft ­begaan. En hij stelt voorwaarden om nog voort te vechten. Hij wil zijn mannen alleen nog inzetten als ze een eigen deel van het front toegewezen krijgen. “We willen niet meer afhankelijk zijn van clowns die 100 procent gefaald hebben en die mensen alleen maar naar de gehaktmolen hebben ­gestuurd.”

Volgens de Amerikaanse denktankInstitute for the Study of War is Prigozjin woedend omdat hij de ­beloofde beloning voor de verovering van Bachmoet niet heeft ­gekregen. Dus drukt hij het gas­pedaal verder in. Maar hoelang kan hij doorgaan met deze genadeloze kritiek op het Kremlin? Poetin neemt hij nooit persoonlijk in het vizier, zo slim is hij wel. Hij schiet in de eerste plaats op de minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, en de stafchef van het leger, generaal Gera­simov. Daarbij speelt persoonlijke rancune zeker een rol. Door hen is Wagner belangrijke cateringcontracten misgelopen.

Maar natuurlijk straalt de kritiek ook af op Poetin. Blij kan hij niet zijn met de tirades. Progozjin legt ook genadeloos de zwaktes van het Russische systeem bloot. Toch laat de president hem ­begaan. Als Poetin echt wil, is het immers gedaan met Prigozjin.

Prigozjin op 25 mei in Bachmoet. — © reuters

Maanden geleden al vroegen velen zich af waarom Prigozjin nog niet geliquideerd is. Ook deze week kreeg hij daar vragen over. Maar zijn dood laat hem koud, zegt hij. “Ik ben 62. Iedereen sterft ooit. Het is niet belangrijk wanneer, maar hoe je sterft. En nog belangrijker is wat je ervoor hebt gedaan.”

Verdeel en heers

Prigozjin weet dat Poetin hem nodig heeft. Zijn privéleger blijft bijzonder nuttig in de oorlog. Dat de man zijn minister van Defensie en zijn stafchef het leven zuur maakt, komt Poetin zelfs niet slecht uit. Dat de oorlog niet volgens plan is verlopen, is volgens hem hun verantwoordelijkheid. Zij hebben hem slecht ingelicht en verdienen de reprimandes.

Toch laat hij Sjojgoe en Gera­simov niet vallen. Toen duidelijk werd dat zij de oorlog helemaal verkeerd hadden ingeschat, klonk de roep om hun ontslag luid. Toen Sjojgoe wekenlang niet in het openbaar verscheen, gingen velen ervan uit dat hij aan de kant was geschoven. Maar hij zit nog altijd op zijn stoel. Of die stevig is, weet niemand. Maar Poetin beseft heel goed dat hij de top van het leger aan zijn kant moet houden. Als er een groep in de Russische samenleving in staat is hem aan de kant te schuiven, dan is het wel het leger. Dus speelt Poetin het spel dat hij als geen ander ­beheerst: verdeel en heers.

Maar de invloed van Prigozjin neemt weer toe. De Britse inlichtingendiensten wezen er deze week op dat hij de weinige oppositie die nog bestaat in Rusland moed kan geven. Op de Russische staatstelevisie zei Boris Nadezjdin, een voormalig parlementslid en tegenstander van Poetin, dat er volgend jaar presidentsverkiezingen moeten komen en dat het tijd wordt om de relaties met Europa weer te normaliseren. Nadezjdin is altijd een tegenstander van de oorlog geweest, maar zo’n verregaande uitspraak deed hij niet eerder.

