Belg kroont zich opnieuw tot wereldkampioen quizzen

Voor de tweede keer in drie jaar tijd is Oostendenaar Ronny Swiggers wereldkampioen quizzen geworden. Een andere Belg, Tom Trogh, werd mooi vierde.

In 2008 en 2009 greep Ronny Swiggers nog net naast de wereldtitel, maar in 2021 lukte het eindelijk toch. Na negentien edities prijkte er voor het eerst een Belg op het hoogste schavotje van het wereldkampioenschap quizzen.

Vorig jaar moest Swiggers het met een vijfde plaats stellen, maar dit jaar is het dus opnieuw prijs. Met een totaalscore van 171 op 240 (ruim 71 procent) wist hij de Amerikaanse Victoria Groce één puntje voor te blijven. Engelsman Evan Lynch vervolledigde het podium met een score van 164. Naast Swiggers staat er nog één andere Belg in de top 10: Tom Trogh, vicewereldkampioen in 2022, werd mooi vierde.

Het WK, georganiseerd door de International Quizzing Association, is een individuele strijd. Quizzers namen ongeveer gelijktijdig deel in zalen op verschillende plaatsen in de hele wereld.