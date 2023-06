Een wervelende start, gedoe rond Radja en een onwaarschijnlijke apotheose: het historische seizoen van de ‘Great Old’ in tien momenten

Royal Antwerp FC is kampioen van België. En dat voor de eerste keer sinds 1957. 66 jaar heeft de ‘Great Old’ erop moeten wachten. Wij vatten het iconische seizoen van Stamnummer 1 samen in tien momenten.

Moment 1: trainerswissel en cruciale transfers

Na een teleurstellend seizoen onder Brian Priske wordt Mark Van Bommel aangesteld als trainer. De Nederlander drukt meteen zijn stempel bij Antwerp en zorgt voor, wat later zou blijken, een resem aan toptransfers. Toenmalig Rode Duivel Toby Alderweireld was dé zomertransfer, maar Van Bommel lokte ook een trio landgenoten naar de Bosuil. Topschutter dit seizoen bij de Great Old Vincent Janssen kwam de Antwerpse aanval versterken, Jurgen Ekkelenkamp maakte de overstap van Ajax en rechtsbuiten Calvin Stengs werd voor een seizoen geleend van OGC Nice. In de cruciale laatste wedstrijd op het veld van Genk bestond de basiself van Van Bommel voor meer dan de helft?? uit zomeraankopen. Maar liefst zes?? spelers die aan de aftrap stonden, zijn bezig aan hun debuutseizoen voor de Reds.

© Isosport

Moment 2: Bye, bye Europa

In het seizoen 21-22 eindigde Antwerp op de vierde plaats. Daardoor mocht het naar de kwalificatierondes van de Conference League. De Great Old schakelde eerst het Kosovaarse FC Drita uit, daarna was Lillestrøm SK uit Noorwegen aan de beurt. Maar het Europese avontuur van Antwerp hield eind augustus dan toch op. Istanbul Başakşehir bleek over twee wedstrijden te sterk. De eerste teleurstelling van het seizoen voor Antwerp was een feit, maar misschien zou de Europese uitschakeling een geluk bij een ongeluk blijken. Geen Europees mid-weekvoetbal op de Bosuil dit seizoen en dus een groot aantal minder wedstrijden. Alle ogen waren nu gericht op de binnenlandse competitie.

Moment 3: Een wervelende start...

Antwerp begon enorm sterk aan het seizoen. De Great Old behaalde 27 op 27. Op speeldag acht vestigden de mannen van Van Bommel ook een clubrecord. In die periode boekte Antwerp enkele belangrijke overwinningen tegen hun rechtstreekse rivalen. Het won met 1-2 op Gent en thuis ging Union voor de bijl (4-2). Uiteindelijk kwam er na tien wedstrijden een einde aan hun superieure reeks. Op KV Kortrijk leden de Reds een eerste keer puntenverlies. Ze verloren met 2-1.

Moment 4: ...gevolgd door veel puntenverlies

Antwerp leek na het verlies in het Guldensporenstadion de rug meteen weer te rechten en won op STVV en thuis tegen Oostende. Maar het kwam die periode, tot aan de interlandbreak door het WK in Qatar, toch niet door zonder slag of stoot. De Great Old verloor met duidelijke cijfers op Standard (3-0), ging voor eigen publiek de boot in tegen Genk (1-3), verloor op Charleroi met het kleinste verschil (1-0) en kon niet winnen van Anderlecht (0-0) en van Club Brugge (2-2). Een magere 8 op 24 was het resultaat.

Moment 5: Exit Radja Nainggolan

Voor Radja Nainggolan werd het geen succesvolle passage in België. Bij Antwerp kon hij nooit echt potten breken. Het Antwerpse woelwater kwam tijdens zijn verblijf in Deurne-Noord ook meerdere keren in opspraak door zijn omstreden gedrag. Zo werd Nainggolan voor de wedstrijd op Standard, die uiteindelijk verloren werd, op de bank gefotografeerd met een e-sigaret. Het resultaat? De voormalig Rode Duivel werd naar de B-kern gestuurd. Enkele weken later werd zijn contract ontbonden. Het huwelijk tussen Antwerp en Nainggolan was anderhalf jaar na zijn spraakmakende transfer alweer voorbij.

© Eleven sports

Moment 6: Het fenomeen Vermeeren

De meningen zijn onverdeeld: dé ontdekking in de Jupiler Pro League dit seizoen is niemand anders dan Arthur Vermeeren. Tijdens de Europese kwalificatiewedstrijd tegen Lillestrøm maakte de toen zeventienjarige Belg voor de eerste keer zijn opwachting. Ondanks zijn debuut in augustus, moest Vermeeren wel wachten tot speeldag 13 op zijn eerste competitieoptreden. Uiteindelijk waren het de kamikazeacties van Nainggolan die mee voor de doorbraak van het onmiskenbare talent hebben gezorgd.

Tegen Club Brugge werd hij meteen voor de leeuwen geworpen, maar Vermeeren voetbalde alsof hij al jaren op het hoogste niveau actief was. De achttienjarige youngster gaf meteen zijn visitekaartje af en was dit seizoen een van de hoogtepunten in onze competitie. De jonge Belg lijkt dan ook gegeerd wild te worden op de transfermarkt.

© BELGA

Moment 7: Alderweireld valt uit, paniek op de Bosuil?

Eind februari valt Toby Alderweireld plots uit met een hamstringblessure. De kapitein van Antwerp zou een kleine maand buiten strijd zijn en vier wedstrijden missen. Bij de Reds waren ze er niet gerust in. En terecht. Alderweireld was dit seizoen een van de belangrijkste pionnen bij de Great Old. Zonder hun kapitein beginnen Mark Van Bommel en zijn manschappen aan een lastig vierluik. Het speelt gelijk tegen OH Leuven, maar wint wel met forfaitcijfers van KV Mechelen. De vervanger van Alderweireld, jonge knaap Zeno Van Den Bosch, maakt een sterke indruk. Ook op Seraing gaat Antwerp winnen, maar thuis tegen Charleroi verliest het zonder hun ervaren kapitein met 0-1.

Meteen bij zijn aankomst op de Bosuil wordt Toby Alderweireld kapitein van de Great Old. — © BELGA

Moment 8: Bekerwinst op de Heizel

Eind april is de eerste prijs binnen voor de Great Old. In de finale van de Beker van België zet het relatief eenvoudig KV Mechelen opzij met 0-2. Antwerp zegeviert een eerste keer dit seizoen en het afgelegde parcours sterkt het geloof in de titelkansen. De Reds schakelden hun concurrenten in de competitie uit op weg naar de finale. In de kwartfinale werd Genk op eigen veld weggeblazen (0-3), een ronde later was Union het volgende slachtoffer. De vraag die nu rest: kan Antwerp na de beker ook de titel winnen?

© BELGA

9. Favoriet voor de titel

Antwerp begint als derde aan de Champions’ Play-offs, maar ontpopt zich meteen tot titelfavoriet. Het gaat knap met 0-2 winnen op Union en komt thuis tegen Genk terug van een achterstand (2-1). Maar de wedstrijd tegen Club Brugge tart alle verbeelding. De Great Old komt 0-2 achter tegen een blauw-zwart dat verrassend uit de startblokken schiet, maar keert in de tweede helft het tij. In het absolute slot is het Arthur Vermeeren die de Bosuil doet ontploffen. Met zijn eerste profdoelpunt zet hij alsnog de 3-2 op het scorebord. Antwerp ligt nu echt in polepositie voor de titel.

10. België en Antwerpen kleuren rood-wit

Bij de eerste matchbal tegen Union op de voorlaatste speeldag van de play-offs laat Antwerp het nog liggen, maar op de slotspeeldag pakt het na een sensationeel scenario alsnog de titel. äs in het diep, diepe slot zorgde Toby Alderweireld voor de goal van de titel. De eerste landstitel sinds 1957 is een feit.