Onze chef voetbal na de titel van de Great Old: “En alle Antwerp-supporters nu samen: Dank u, Paul Gheysens”

Het scenario kon vooraf onmogelijk worden geschreven. Maar het is beslist: niet KRC Genk dat het mooiste voetbal speelde, werd landskampioen. Evenmin Union dat uitblonk door vechtlust en veerkracht maar uiteindelijk brak, was de sterkste in de Jupiler Pro League. Nee, Royal Antwerp Football Club sluit een zinderend seizoen met de titel en de beker af. Onverhoopt maar niet minder verdiend. Succes heeft vele vaders maar hier is het duidelijk. Heel veel is te danken aan vooral het geld en de visie van één man: Paul Gheysens.