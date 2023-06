Verstoord treinverkeer van en naar Amsterdam veroorzaakt problemen voor fans, concert Harry Styles verlaat

Chaos op het spoor in Amsterdam zondag, net op de dag dat de Britse popster Harry Styles daar een concert geeft. Het optreden werd verlaat, maar het lijkt er niet op dat alle fans daar zullen geraken.

Door een storing bij de Nederlandse spoorbeheerder ProRail reden er zondag lange tijd geen treinen op de trajecten van en naar Amsterdam. Rond 20 uur leken die verholpen, maar rond 20.50 uur waren er opnieuw problemen. Volgens een woordvoerster van ProRail doet de storing zich voor bij een verkeersleidingspost.

Uitgerekend zondagavond vindt in de Johan Cruyff ArenA in Amsterdam een concert van de Britse popzanger Harry Styles plaats. Zijn show begint rond 21 uur en werd door de problemen al minstens met een kwartier verlaat. Honderden fans hadden zich in de namiddag al bij de ArenA verzameld, maar veel mensen moesten er nog naar toe reizen.

Een woordvoerder van ProRail zei eerder de hinder voor de reizigers vervelend te vinden, in het bijzonder voor de mensen die op weg zijn naar het concert. Op het treinstation Amsterdam Bijlmer ArenA is het omstreeks 20.45 uur nog een komen en gaan van mensen. Manon (19) en Isa (20) komen uit de eerste trein uit de richting Utrecht rollen. Drie uur waren ze onderweg vanuit Rhenen. In Utrecht misten ze net een aansluiting. Een taxi zou hen 150 euro gekost hebben, zegt Manon. Hoe ze Rhenen weer bereiken, zijn zorgen voor straks. “Misschien een hotel. Maar eerst Harry”, zeggen ze aan De telegraaf.