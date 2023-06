Lyon krijgt in twee uur tijd equivalent van anderhalve maand regen over zich heen: straten blank en metroverkeer onderbroken

De Franse stad Lyon heeft zaterdagavond enorme hoeveelheden neerslag over zich heen gekregen. In twee uur tijd is evenveel regen gevallen als normaal in anderhalve maand, melden de weerdiensten. Heel wat straten stonden dan ook blank, de brandweer moest urenlang water wegpompen.

Om 19.30 uur gingen de hemelsluizen boven Lyon open. In geen tijd stonden tal van straten blank omdat de rioleringen al die regen niet aan konden. Auto’s kwamen vast te zitten en ook in metrostations liep het water naar binnen. Daardoor werd het metroverkeer in de stad lange tijd onderbroken. Heel wat Fransen deelden beelden van de enorme impact van het noodweer. “We hadden een bootje kunnen gebruiken”, getuigt een inwoonster van de stad bij TF1. “Je kon niets zien, het was een muur van regen en hagel.”

Volgens de weerdiensten viel in twee uur tijd evenveel regen als normaal op anderhalve maand tijd. Het gaat in totaal om in totaal 83 millimeter regen. De brandweer werd overstelpt met oproepen en moest 120 tot 130 keer uitrukken in het zuiden van de stad. Het noorden van Lyon bleef gespaard. Het was een heel lokaal onweer.

Zondag is ook in veel andere zuidelijke Franse steden veel neerslag gevallen. Taferelen zoals in Lyon werden gelukkig niet meer waargenomen.

