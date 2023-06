Welkom in de ‘Puttenstraat’, met gaten tot wel 15 cm diep: “Wanneer grijpt de gemeente hier eindelijk in?”

Een bewoner uit de Evangeliestraat in Hamme heeft tussen de kruispunten van zijn straat met Vierweegs en de Weverstraaat een bord geplaatst met daarop ‘Puttenstraat’. Er staat ook een groter geel bord met de boodschap ‘Gemeentebestuur, neem uw verantwoordelijkheid a.u.b.’ en een tekening van een 15 centimeter diepe put aan de baanrand. “Vooraleer hier doden vallen”, zegt de man, die anoniem wil blijven.

“Het gemeentebestuur moet beseffen dat het zonder aanduiding van ‘weg in slechte staat’ verantwoordelijk is voor mogelijke ongevallen die zich voordoen ten gevolge van de erbarmelijke en dus gevaarlijke fysieke staat van het wegdek”, zegt de buurtbewoner. (Lees verder onder de foto)

“De gemeente is aansprakelijk bij mogelijke ongevallen”, stelt de protesterende bewoner van de Evangeliestraat. — © jvdv

“Door de werken aan gewestweg N446 is de verkeersintensiteit in de Evangeliestraat en aanpalende straten fors toegenomen. Vooral het zwaar verkeer beschadigt de baanranden, die afbrokkelen. Dat leidt tot putten die vaak vijftien centimeter diep zijn. Als je met de wagen moet uitwijken voor een tegenligger, kan dat leiden tot een onverwachte kwak naar het midden van de weg en dus frontale aanrijdingen. Ik zag vorige week een fietsende vrouw een zware val maken. De gemeente moet dringend ingrijpen.”

“Bestelbon voor opvulling ligt klaar”

Schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen (CD&V) erkent de problemen. “Enkele jaren geleden is de Evangeliestraat voor 80 procent geasfalteerd, met uitzondering van het deel tussen Vierweegs en Weverstraat”, zegt de schepen. “Laat nu net dit gedeelte momenteel veel te lijden hebben onder het sluipverkeer door de werken op de N446. Het blijft afwegen of we zulke wegen aantrekkelijker moeten maken voor dit sluipverkeer.” (Lees verder onder de foto)

De afbrokkelende asfaltrand in de Evangeliestraat veroorzaakt gevaarlijke putten. — © jvdv

“We hebben alvast eind vorige week met de eigen uitvoeringsdiensten een aantal diepe putten gevuld. Onze diensten maken de bestelbon klaar voor de firma De Vlieger, die in een aantal straten waaronder ook de Evangeliestraat, Kaaistraat en Roodkruisstraat grondige herstellingen zal uitvoeren. We blijven inzetten op een veilige mobiliteit in onze gemeente, maar zijn vaak gebonden aan budgetten en onvoorspelbaarheden.”