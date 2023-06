RECONSTRUCTIE. Zo liepen de slotminuten in de onwaarschijnlijke titelstrijd in de Jupiler Pro League

Bedenk dit scenario voor een film, en het wordt afgekeurd. “Te onrealistisch.” En toch gebeurde het. Tien minuten voor tijd was Union nog kampioen, tot Genk in voorlaatste minuut plots virtueel op kop kwam. Een onwaarschijnlijke ontknoping. En dan greep Antwerp in de toegevoegde tijd naar de titel.

20:02

Union staat al een halfuur 1-0 voor tegen Club Brugge. Als Union wint en Antwerp niet wint, is het kampioen. Met nog een kwartier op de klok is het in Genk 2-1 geworden tegen Antwerp. De Union-supporters zetten “on est champion” in. Vorig jaar was Union er héél dicht bij, maar liep het finaal toch fout. Dit jaar zal hun sprookje dan toch bewaarheid worden. De helikopter van de Pro League met de beker wordt gesignaliseerd in het Brusselse. De zon die ondergaat achter het sprookjesachtige Dundenpark wijst de weg. De titel gaat naar de club die de trofee vorig jaar al verdiende.

20:14

Doelpunt Club Brugge! De net ingevallen Homma maakt er 1-1 van in het Dudenpark. Door het gelijkspel in Union, staat Genk in de allerlaatste minuut van de allerlaatste speeldag plots virtueel aan de leiding. On-waar-schijnlijk. De helikopter met de beker, die het Dudenpark ondertussen al in zicht heeft, maakt rechtsomkeer naar Limburg. In Genk verzamelen de fotografen zich rond Genk-trainer Wouter Vrancken die zijn vreugde met veel moeite kan bedwingen en zijn spelers de laatste tactische aanwijzingen geeft. Op de tribune doet Genk-voorzitter Peter Croonen geen moeite om de koel te bewaren en vliegt zijn entourage in de armen. De titel gaat naar de club die de trofee op basis van de reguliere competitie verdiende.

20:18

Nóg een doelpunt voor Club Brugge. Union ligt met 1-2 helemaal uitgeteld tegen het canvas. Even later wordt het zelfs 1-3. Met het zekere verlies van Union, zit Racing Genk op rozen. Wat een knotsgekke ontknoping van het kampioenschap.

20:23

Met de moed der wanhoop wordt iedereen bij Antwerp naar voren gestuurd, ook verdediger Toby Aldeirwereld. In de vierde minuut van de toegevoegde tijd neemt die een bal buiten de zestien op de slof. Een schicht recht naar de winkelhaak. Een wereldgoal. Antwerp maakt 2-2 gelijk en snoept met het gelijkspel in de aller-, allerlaatste minuten van de competitie de titel nog af van Genk. Wie dit scenario had bedacht, kon het aan geen enkele filmproducent verkopen. Maar de realiteit van ons voetbal overtreft de fictie.

Op de Bosuil gaan de zestienduizend Reds die de uitmatch van hun team op grote schermen volgden, van de hemel naar de hel en weer terug. Honderden supporters weten geen blijf met zichzelf en bestormen het veld, vallen in elkaars armen of ploffen vol ongeloof neer op de grasmat. De apotheose van misschien wel de meest waanzinnige titelstrijd ooit eindigde in Deurne-Noord met een feest zonder weerga. En dan moest de spelersbus met de beker vanuit Genk nog vertrekken richting Scheldestad.

“We hebben alle emoties gevoeld vandaag, maar wat er nu door me heengaat, kan ik niet beschrijven”, huilt een fan die naar eigen zeggen al vijftig jaar naar de Bosuil komt. “Ik ben sprakeloos. Feesten, feesten en nog eens feesten!”

Luttele seconden later weerklinkt “Nobody said it was easy” door de speakers. Dat moet je de Antwerpenaren vandaag niet vertellen. Een van de meest geschifte titelstrijden ooit eindigt voor Antwerp met een historische dubbel. De stad mag zich opmaken voor een lange, lange feestnacht die allicht voorspelbaarder wordt dan de titelstrijd, maar daarom niet minder memorabel is.