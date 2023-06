OVERZICHT. Na de climax: dit is de verdeling van de Europese tickets (en wie de Belgische ploegen kunnen loten)

Na een waanzinnig slot mag Antwerp zich kampioen van België noemen. De Great Old had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij Genk en verzekerde zich zo ook van een ticket voor de laatste voorronde van de Champions League.

Antwerp doet een gooi naar een plek in de groepsfase van het kampioenenbal op 22 of 23 augustus, wanneer de heenwedstrijd plaatsvindt. Eén van die mogelijke tegenstanders ligt nu al vast: Young Boys Bern, de kampioen van Zwitserland. De andere drie mogelijke tegenstanders van de Belgische kampioen zullen pas de weken voordien bekend raken omdat zij onder elkaar eerst nog voorrondes moeten uitvechten. Dinamo Zagreb, FC Kopenhagen en het Galatasaray van Dries Mertens lijken de grootste kanshebbers om het tot in de play-offronde te schoppen. Bij verlies gaat Antwerp naar de groepsfase van de Europa League.

Kan zich ook plaatsen voor de Champions League: Racing Genk. De Limburgers waren even landskampioen, maar stromen Europees in met een ticket voor de tweede voorronde. Die begint op 25 of 26 juli. De potentiële tegenstanders zijn Dnipro-1, Servette en Panatinaikos. Als Genk overleeft, wacht nog een derde voorronde. Daar zitten in: Rangers, Braga, PSV, Marseille, Sturm Graz en het Servische TSC. Bij verlies is er nog de voorronde voor de Europa League.

Het arme Union - dat 44 minuten lang kampioen was - moet opnieuw play-offs spelen voor de Europa League. Startdatum: 24 augustus. Zijn al zeker potentiële tegenstanders: Ajax, LASK Linz, Aberdeen, Cukaricki, Zorya Luhansk en Lugano. Bij eliminatie wacht de groepsfase voor de Conference League.

Club Brugge en AA Gent beginnen er al op 27 juli aan. Beide clubs spelen dan hun eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Daarvoor zijn al een heleboel potentiële tegenstanders bekend, zoals Basel, Plzen, PAOK, Fenerbahçe, Besiktas en Cluj.