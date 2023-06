Wie is Shion Homma, de invaller van Club Brugge die de titel beslechtte? “Sorry Union”

Nauwelijks iemand die al van hem gehoord had, maar hij kostte Union wel het kampioenschap. Wie is Shion Homma, de invaller van Club Brugge die met een goal en assist in het slot de titelstrijd beslechtte?

© BELGA

Bij Club Brugge overheerste trots dat ze, ondanks insinuaties, toch hun morele plicht deden. Niet het minst bij Shion Homma, die in slotminuut, meteen na zijn invalbeurt, gelijkmaakte op aangeven van Jack Hendry. In de toegevoegde tijd bood hij de 1-2 aan Noa Lang op een omschakeling. “Ik kon alleen maar scoren”, zei Homma na afloop in bescheiden Engels. “Dit is een prachtige bekroning van mijn eerste seizoen in België, maar het is natuurlijk ook wel zuur voor de thuisploeg. Sorry, Union.”

Een week eerder, tegen Genk, kreeg de Japanner al een invalbeurt van enkele minuutjes. De 22-jarige Homma speelde de voorbije jaren bij de Japanse tweedeklasser Albirex Niigata, waar hij als zestienjarige al debuteerde en zo de jongste debutant uit de clubhistorie werd. Daar al liet hij cijfers spreken: in 131 wedstrijden was Homma goed voor 22 goals en evenveel assists. Hij telt ook selecties voor de Japanse U15 en U18. Vorige zomer kocht Club hem voor 500.000 euro en werd Homma bij Club NXT in de Challenger Pro League gestald. Daar liet hij dit seizoen vier goals en vier assists noteren.

© BELGA

“Wij kennen hem eigenlijk ook nog niet echt”, bekende Simon Mignolet. “Hij traint pas enkele weken met ons mee. Maar je ziet natuurlijk dat hij snelle voeten heeft. Hij is ook al 22 jaar, waardoor hij spelinzicht heeft en de intelligentie om op de juiste manier te bewegen. Hij kwam wel goed in. Mij leek dat wel zijn ding om zo het verschil te maken op de korte ruimte. Om negentig minuten te spelen, dat moeten we afwachten.”

Fysiek werk voor de boeg

Dat komt nog te vroeg voor de slechts 1,61 meter kleine linkerwinger, zo laat Rik De Mil uitschijnen. “Uiteraard heeft hij nog wat stappen te zetten op fysiek vlak en wat verdedigend werk betreft. Maar op menselijk vlak is hij een topkerel, heel geliefd bij de spelers van Club NXT en de eerste ploeg. Op voetballend vlak is hij iemand met een snelle actie, heel gevaarlijk een tegen een. Als winger die naar binnenkomt, heeft hij een goed schot”, zag zijn coach van de voorbije weken wel muziek in Homma.

“We hebben die jonge jongens de voorbije weken niet zomaar kansen gegeven. Wel omdat ze potentie tonen en het goed doen op training. Shion heeft absoluut potentieel. Je mag niet vergeten dat hij pas zijn eerste jaar in België vertoeft en aanpassingsproblemen heeft gekend. Toch heeft hij zich snel in die groep geïntegreerd. Dat zal verder stap per stap gaan: de voorbije weken op training met de eerste ploeg zie je toch dat hij het niveau oppikt. Het wordt zaak voor hem om volgend seizoen te bevestigen.”