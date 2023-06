Wouter Vrancken grijpt met Racing Genk in de slotminuten naast de titel: “Het seizoen duurde voor ons twee minuten te lang”

Hij zat diep. Heel diep. “De grootste ontgoocheling in mijn sportieve carrière”, zuchtte Wouter Vrancken (44). “Omdat we er zo dicht bij waren en we het ook verdiend hadden.”

De Genk-coach kreeg na de persconferentie nog een stevige knuffel van collega Mark van Bommel. Het onderling respect is bijzonder groot, ook in de titelmatch had RC Genk zijn klasse getoond. “Natuurlijk moeten we trots zijn”, zei Vrancken. “Trots op een geweldig seizoen. Op en naast het veld, ik moet iedereen bedanken voor de werkethiek die ze getoond hebben. Maar ook trots op de prestatie van vandaag. We maakten twee geweldige goals. Dat heb ik de jongens ook verteld in de kleedkamer. Al had het niet veel zin om daar vandaag veel te vertellen. Iedereen zat helemaal stuk.”

Ook Vrancken zelf had moeite om zijn verhaal een laatste keer te doen. “Veel moet er niet verteld worden. Die strafschopfase met Paintsil? (haalt de schouders op) Heeft het nog zin om er op terug te komen? De beelden zijn vrij duidelijk, je kan stellen dat we op dat vlak tijdens de play-offs niet geweldig geholpen zijn geweest. Toch waren we er nog zo dicht bij. Deze match, dit seizoen duurde twee minuten te lang. Je weet dat het kan gebeuren, dat die bal één keer goed kan vallen. Dit is de grootste ontgoocheling in mijn sportieve loopbaan. In positieve zin. Je kan ook ontgoocheld zijn na een slechte wedstrijd. Maar we hebben het gewoon schitterend gedaan.”

© BELGA

Drie weken vakantie

Ook de blessure van Cuesta is Genk zuur opgebroken, besefte de Genkse coach.“Carlos had opnieuw last van de enkel. Had hij kunnen blijven staan, dan had ik Ouattara als extra verdediger kunnen brengen. Bovendien moest McKenzie de match uitspelen op halve kracht, hij had veel last van zijn schouder.”

Vrancken gunt het gros van zijn spelersgroep drie weken vakantie. Op 25 juni staan alweer de eerste medische testen op het programma, op 27 juni wordt er voor het eerst getraind. De internationals krijgen extra vakantie, Arteaga en/of McKenzie – als bij die laatste zijn blessure geen roet in het eten gooit, spelen op 16 juli mogelijk de finale van de Gold Cup. (zucht) Negen of tien dagen voor onze eerste Europese wedstrijd.”