VIDEO. De goal van de titel: Toby Alderweireld maakt Antwerp met wereldgoal kampioen

Antwerp heeft zich zondag voor de eerste keer in 66 jaar tot kampioen gekroond. De Great Old leek op sterven na dood toen het op tot twee keer op achterstand kwam in Genk en Union op voorsprong stond tegen Club Brugge. Maar in het slot sloeg alles om met een nederlaag in Brussel en een ultieme gelijkmaker van Toby Alderweireld. Alsof hij Vincent Kompany was, knalde de verdediger de goal van de titel recht in de kruising.