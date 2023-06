Lichaam kleine Raul na bijna 2 maanden nog niet begraven

Hoe kwam de kleine Raul (9), die bijna twee maanden geleden in het Gentse Houtdok werd gevonden, om het leven? Het lijkt erop dat het gerecht nog geen antwoord heeft op deze vraag. Het is wellicht ook de reden waarom het lichaam van de jongen nog niet is vrijgegeven.

De zaak Raul barstte half april los toen aan het licht kwam dat de jongen door zijn eigen moeder en stiefvader gemarteld werd, stierf en nadien koudweg gedumpt werd in het Houtdok. Beiden werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zitten sindsdien in de cel.

Het gerecht voerde een autopsie uit op het lichaam om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. De verklaringen van de twee verdachten lopen niet gelijk, ze schuiven de schuld in mekaars schoenen. Dat de jongen klappen kreeg van een riem en overgoten werd met koud en warm water staat vast. Maar hoe kwam de jongen aan zijn einde? En hoe komt het dat het lichaam nog niet is vrijgegeven?

Sinds het lichaam van Raul werd teruggevonden zitten de moeder en de stiefvader in de cel. — © rr

LEES OOK: Raul (9) werd doodgemarteld waar zijn moeder bijstond: gruweldaad komt pas na maanden aan het licht door sms’je

“Het klopt dat het lang duurt”, zegt wetsdokter Werner Jacobs. “Maar het gebeurt nog. Het kan volgens mij maar één ding betekenen: de doodsoorzaak is nog steeds niet duidelijk. Aangezien het lichaam meer dan twee maanden in het water heeft gelegen, treden onvermijdelijk tekenen van ontbinding op. Dat bemoeilijkt een autopsie.” Tijdens verklaringen van de verdachten was er onder meer sprake van een fatale klap op het hoofd van de jongen met een thermoskan. Jacobs: “Zulke zware letsels zoals een schedelbreuk zou men dan relatief snel moeten kunnen vaststellen. Het lijkt erop dat de doodsoorzaak niet zo eenduidig is.”

Bijkomende moeilijkheid volgens Jacobs is dat de familie het jongetje wil begraven in zijn thuisland Roemenië. “Dus als het lichaam eenmaal vrijgegeven wordt, is men het ‘kwijt’. Dan moet men rekenen op de goodwill van de Roemeense autoriteiten. Mocht de autopsie geen duidelijkheid brengen, is een tweede lijkschouwing ook niet ongebruikelijk in de hoop dat er nieuwe inzichten komen.”

Het parket van Oost-Vlaanderen wenst verder niet inhoudelijk te reageren op de zaak.

LEES OOK: Nieuwe details bekend in zaak-Raul (9): dochter van twaalf moest toekijken hoe lijkje broer in sportzak werd gedumpt