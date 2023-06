VIDEO. Onwaarschijnlijke beelden: beruchte scheidsrechter Mathieu Lahoz barst in tranen uit na erehaag tijdens laatste match

De beelden:

Op het voorbije WK ontpopte de Spanjaard zich tot een wereldster, zij het om de verkeerde redenen. Vooral tijdens de clash tussen Argentinië en Nederland liep het uit de hand met de ‘show-scheidsrechter’ die in een vorig leven wiskundeleraar was. Liefst negentien gele en één rode kaart trok Mateu Lahoz in de kwartfinales. Na de wedstrijd was er geen enkele Argentijn of Nederlander die een goed woord overhad voor de Spaanse nummer één.

Lahoz werd vervolgens ook meteen huiswaarts gestuurd door de organisatie, maar niet veel later eiste hij in de Catalaanse derby FC Barcelona - Espanyol (1-1) opnieuw alle aandacht op. De Spaanse arbiter trok in het La Liga-duel maar liefst veertien gele en twee rode kaarten Hij nam bovendien tal van discutabele beslissingen. In de Spaanse media lag de scheidsrechter dan ook flink onder vuur.

“Het probleem is dat niets gaat zoals je wilt en verwacht als Mateu Lahoz de scheidsrechter is. Hij maakt iedereen gek en houdt van de camera. Hij is voor iedereen een plaag”, klonk het.

© REUTERS

Lahoz, die in Valencia opgroeide, werd in 2008 scheidsrechter in de Primera Division. Drie jaar later begon hij ook Europees te fluiten. Het is vooral door enkele beslissingen in het nadeel van FC Barcelona dat hij naambekendheid kreeg. Zo keurde hij in 2014 een goal van Messi af in de titelmatch tegen Atlético Madrid, dat die dag kampioen werd. Eerder had ook al Pep Guardiola problemen met hem gehad. En toen de succescoach nadien naar Manchester City trok, kwam hij hem weer tegen in de Champions League. Na een niet-gekregen penalty tegen Monaco en een afgekeurde goal tegen Liverpool ging hij tegen de ref in en werd hij naar de tribune gestuurd. “Aparte kerel toch. Hij doet altijd speciaal”, aldus Pep. Had hij beter niet gezegd, want Lahoz floot later ook nog de finale tegen Chelsea. En hij deed helemaal niets toen Antonio Rüdiger met een keihard blok Kevin De Bruyne uitschakelde.

Het is vooral de manier waarop Lahoz de matchen leidt en met spelers communiceert die tot ergernis leidt. Onlangs nog kreeg Sergio Canales van Real Betis op zijn 31ste zijn eerste rode kaart ooit. Hij had Lahoz om nog één extra minuut extra time gevraagd en kreeg geel. Hij voegde er nog iets onschuldigs aan toe en kreeg vijftien seconden later zijn tweede geel karton. Lahoz is onvoorspelbaar – meteen ook de reden waarom Barça hem vorig jaar in de Clasico wilde wraken.

Overigens zou Lahoz na die Europese finale in 2020 er eigenlijk mee kappen. Hij had toen tranen in de ogen, maar besliste uiteindelijk toch om verder te doen.

Als meervoudig Spaans scheidsrechter van het jaar – zelfs verkozen door de krantenredactie van Marca, om toch eens te benadrukken dat hij ook kwaliteiten heeft – mocht hij vorig jaar ook naar het EK. In aanloop daarvan gaf hij een uitzonderlijk interview aan El País, waarin we meer over hem te weten kwamen. Dat hij scheidsrechter werd na het overlijden van zijn vader bijvoorbeeld. De familie had immers het geld nodig en liever dat dan appelsienen gaan plukken.

© REUTERS

Lahoz, die sinds 2011 internationaal scheidsrechter is, kwam de voorbije jaren ook verschillende Belgische teams tegen in Europa. In november 2021 was hij de ref bij de 4-1 nederlaag van Club Brugge in de Champions League bij Manchester City. In de Europa League floot hij doorheen de jaren ook wedstrijden van Lokeren en Anderlecht.

Op het EK van 2021 leidde hij de eerste groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Rusland (3-0 zege). Even voordien had hij ook de finale van de Champions League gefloten tussen Chelsea en Manchester City (1-0). Rode Duivel Kevin De Bruyne liep in die partij na een duel met Antonio Rüdiger een gebroken oogkas op. Lahoz gaf de Duitse verdediger echter geen straf.