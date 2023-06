Britse man omgekomen bij ongeval tijdens het basejumpen in Italiaanse Alpen

In de Italiaanse Alpen is zaterdag een 58-jarige Britse man om het leven gekomen tijdens het basejumpen van de Paganella, een berg nabij Trento. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Dat meldt de lokale afdeling van het Nationale Alpen- en Speleologisch Reddingskorps (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, CNSAS) zondag in een verklaring.