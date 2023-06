Conner Rousseau “neemt gas terug”, net na herverkiezing als voorzitter Vooruit

Na de verkiezing klonk Rousseau strijdvaardig: “5 more years. We gaan hard blijven werken. Om dit land opnieuw vooruit te krijgen. Merci voor het vertrouwen. Merci voor jullie steun. Het beste moet nog komen”, schreef hij op Instagram.

Enkele uren later kondigde hij op de sociaalnetwerksite aan het even wat rustiger aan te zullen doen: “De voorbije 4 jaar waren een rollercoaster. Als 26-jarige er in gesmeten. Veel leuke dingen. Zotte ervaringen. Hard gewerkt”, aldus Rousseau. “De laatste weken en maanden waren enorm druk. Congres voorbereiden. Federaal mee besturen. Tour door Vlaanderen, gaan spreken. Veel pers en interviews. Om onze boodschap en nieuwe plannen uit te leggen.”

“Om voor anderen te kunnen opkomen moet ik zelf op m’n best zijn. Daarom ga ik de komende tijd wat gas terug nemen. Minder actief hier (op Instagram, red.). Minder snel reageren. Even voor mezelf alles op een rijtje zetten. Alles laten bezinken. Op adem komen. Om dan sterker dan ooit campagne te voeren. En te strijden voor jullie. Tot snel”, schrijft de Vooruit-voorzitter.