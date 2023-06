Washington, Virginia en Maryland opgeschrikt door supersonische knal: straaljagers volgden neerstortend vliegtuig

De straaljagers stegen op de Andrews Air Force Base in Maryland op, meldde het Pentagon aan het Franse persagentschap AFP. Ze waren gemachtigd om met supersonische snelheid te vliegen. De straaljagers voegden zich bij een vliegtuig dat de Federal Aviation Administration (FAA), het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, omschreef als een toestel van het type Cessna Citation.

De Cessna 560 Citation V was van Elizabethton in de staat Tennessee op weg naar Long Island, New York, maar toen het de luchthaven bereikte landde het daar niet. Het vliegtuig bleef doorvliegen en draaide vervolgens af richting Washington DC. Daar vloog het door het sterk beperkte luchtruim, recht over het Witte Huis en Capitool. De zone rond het Capitool werd even in verhoogde staat van paraatheid gebracht.

De autoriteiten slaagden er niet in om contact te maken met het toestel. De straaljagers van het North American Aerospace Defense Command (NORAD) probeerden onder meer met lichtkogels de aandacht te trekken van de piloot, tevergeefs. De Cessna begon boven de staat Virginia razendsnel te dalen en stortte er omstreeks 15.30 uur lokale tijd (21.30 uur Belgische tijd) neer in bergachtig gebied in de buurt van Montebello, op zo’n 160 kilometer van Washington. Het was niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren van het toestel, dat populair is als zakenvliegtuig.

Reddingsteams zakten af naar de plaats van de crash. — © AP

“Het luide geluid dat gehoord werd in het hoofdstedelijk gebied van Washington werd veroorzaakt door een vlucht gemachtigd door het ministerie van Defensie. Die vlucht heeft een supersonische knal veroorzaakt”, schreef de instantie die noodsituaties coördineert in de stad Annapolis, op 50 kilometer van de hoofdstad, op Twitter.

