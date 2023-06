“Als je dit schrijft voor een scenario, dan lijkt het overdreven”: Tom Waes kan overwinning van Antwerp nog steeds niet geloven

Antwerpen wordt maandagochtend wakker als kampioen en ook voor Antwerpenaar Tom Waes is het nog steeds bekomen. “Ik ga een tas koffie drinken en dan mijn gezicht strijken want ik moet gaan werken”, zegt hij op Radio 1.

“Wat een feest”, zegt Tom Waes maandagochtend, enkele uren na de overwinning van Antwerp tegen Union. De spannendste match van het seizoen want voor de winnende goal van Toby Alderweireld was het wachten tot de 94 minuut.

“Voorlopig wordt de stad nog wakker. Gelukkig was ik op tijd door want ik moet nog werken vandaag. Ik ga een tas koffie drinken en mijn gezicht strijken. En vanavond is er ook nog een grote viering op de grote markt, hoorde ik. Ik ga eens kijken voor dos cervezas”, zegt hij, verwijzend naar het lied dat hij gisteren op het podium kwam zingen na de overwinning.

Waes, die geboren is in Merksem, volgde de match minuut per minuut. “Ik had de telefoon openstaan voor de stand. Die bleef eerst op 1-0 staan. Dan zag ik 1-1. En ik dacht: da’s ni waar. Nog 1 goal en dan was het 2-1. Ik stond daar vol ongeloof”, vertelt de tv-presentator. “Het was de eerste keer dat ik Tom Lenaerts heb zien huilen. Want als je dat scenario schrijft voor een film, dan denk je: dit is misschien een klein beetje overdreven. Dit overtreft de realiteit. Het was echt een volksfeest”.