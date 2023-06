20 jaar zat ze in de gevangenis voor moord op haar 4 kinderen, nu wordt “meest gehate vrouw van Australië” vrijgelaten

Ooit was Kathleen Folbigg (55) “de meest gehate vrouw van Australië”. Maar twintig jaar nadat ze werd opgesloten voor de moord op haar vier kinderen, is vandaag geoordeeld dat Folbigg onmiddellijk moet worden vrijgelaten. Haar schuld is erg twijfelachtig, klinkt het.

Kathleen Folbigg schreeuwde jarenlang haar onschuld uit. Zelf wist ze ook niet waarom al haar vier kinderen zo’n kort leven beschoren waren – de jongste stierf na 19 dagen, de oudste na 18 maanden. Er werd evenwel weinig geloof gehecht aan haar verhaal: Folbigg was de “vreselijkste vrouwelijke seriemoordenaar” van Australië, dat stond vast. 30 jaar cel was haar verdiende loon. Het land spuwde haar uit en ook in de gevangenis was Folbigg regelmatig het slachtoffer van gewelddadige wraakacties.

Sluitend bewijs voor haar schuld was nochtans nooit gevonden. Folbigg werd in 2003 veroordeeld omdat alle puzzelstukjes die waren gevonden mooi in elkaar leken te passen. Zo was er haar voorgeschiedenis. Folbiggs vader belandde in de gevangenis nadat hij haar moeder – die ook Kathleen heette – met 24 messteken om het leven had gebracht. Kleine Kathleen was amper twee toen de moord plaatsvond. Ze werd ondergebracht bij een pleeggezin. Pas op haar 18e kwam ze erachter wat er met haar ouders gebeurd was.

“Alles wat ik wou, was dat ze zweeg”

En dan waren er nog de dagboeken. Oorspronkelijk werden de overlijdens van baby’s Caleb (1989), Patrick (1991), Sarah (1993) en Laura (1999) bestempeld als een natuurlijke wiegendood. Maar alles veranderde toen vader Craig, een autoverkoper die getrouwd was met Folbigg, schrijfsels van zijn echtgenote terugvond. “Alles wat ik wou, was dat ze zweeg. En op een dag deed ze dat ook”, stond er onder meer te lezen over babydochter Sarah.

Kathleen Folbigg voor haar veroordeling in 2003. — © REUTERS

In een ander fragment verwees Folbigg zelf naar haar vader. “Natuurlijk ben ik de dochter van mijn vader. Maar mijn frustratie en mijn driftbuien zijn voorbij, denk ik. Nu laat ik de dingen over mij komen, een houding die ik had moeten aannemen bij al mijn kinderen. Als ik de kans krijg, doe ik het anders bij de volgende.” De dubbelzinnige dagboekfragmenten werden aanzien als voldoende bewijs voor haar schuld.

Tot een panel van 90 wetenschappers twee jaar geleden plots vroeg om de zaak te heropenen. Op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek kwamen zij tot de conclusie dat de kinderen wellicht toch een natuurlijke dood waren gestorven. “Calmodulinopathie komt naar voren als een overtuigende verklaring voor hun dood”, luidde de conclusie van het onderzoek. Met andere (verstaanbare) woorden: de kinderen hadden een genetisch afwijking die hen vatbaar maakt voor hartcomplicaties.

Het heeft een tijdje geduurd, maar de conclusies van de wetenschappers worden nu, twee jaar later, toch gevolgd. De onderzoeksrechter die destijds de leiding had over het onderzoek, Tom Bathurst, verklaarde intussen dat er “gegronde twijfel” bestaat over de schuld van Folbigg. De gouverneur van de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales heeft daarop beslist gratie te verlenen aan Folbigg. De ondertussen 55-jarige vrouw moet onmiddellijk worden vrijgelaten.